TAMPA, Fla. (WFLA) – La temporada 2022 de los Buccaneers comienza el domingo por la noche, cuando Tampa Bay pone a prueba toda su práctica de pretemporada contra los Dallas Cowboys. Es el primer paso en un viaje de una temporada para alcanzar su objetivo final: ganar otro Super Bowl.

Aún no se ha determinado cómo se ejecuta el equipo en los días de juego semana tras semana, pero el coordinador ofensivo de los Bucs, Byron Leftwich, dijo que una cosa es segura sobre este grupo: su voluntad y su impulso están ahí.

“Creo que este siempre ha sido un equipo hambriento”, dijo Leftwich. “Nosotros también teníamos hambre el año pasado. Es solo que cuando no ganas, [no] significa que no tenías hambre. Este grupo ha sido así. Como dije, este grupo viene a trabajar. Todos los días vienen a trabajar. Lo que sea que les pidamos como entrenadores, lo que sea que pensemos que el plan de juego [tiene] que ser para que hagamos el trabajo esa semana, vienen listos para preparar esa semana para eso y tratar de hacerlo el domingo”.

El domingo por la noche, los Bucs se enfrentarán al mismo oponente con el que abrieron la temporada en septiembre pasado. En ese juego en 2021, los Bucs derrotaron a los Cowboys con un gol de campo de último segundo para ganar 31-29. Los Bucs saben que esta es una nueva temporada y ambos equipos están trayendo diferentes equipos a la mesa, pero, sin embargo, esperan una prueba difícil desde el principio.

“Son un buen equipo de fútbol americano”, dijo el mariscal de campo de los Bucs, Tom Brady. “Tienen muchos jugadores dinámicos en la carrera al pasador, como apoyador. En la secundaria, Trevon [Diggs] es un gran jugador. [Él] lideró la liga en intercepciones el año pasado. Micah [Parsons] es un gran jugador en todo el campo. Lo alinean como apoyador, ala defensiva. Corre mucho, cubre bien. DeMarcus Lawrence es un gran jugador. Apresuran al pasador. Creo que tienen un buen esquema. Mezclan bastante las cosas. Los estamos jugando en casa y tienen una muy buena ofensiva, por lo que son un equipo difícil de vencer. Va a ser un gran desafío para el primer partido”.

“Definitivamente mejoraron de la temporada 2020 a la 2021”, dijo el receptor de los Bucs, Mike Evans. “Mejoraron mucho. Diggs mejoró mucho. Les gusta crear pérdidas de balón. Tienen una gran carrera de pases y los DB lo saben. Entonces, [necesitamos] mantenerlos al frente y correr buenas rutas también”.

“Nos estamos preparando para tratar de jugar nuestro mejor fútbol que podemos jugar”, dijo Leftwich. ” [We] entendemos que estamos jugando contra un gran oponente, entendemos que tienen grandes jugadores en los tres niveles de su defensa, así que solo estamos tratando de prepararnos. No estamos realmente enfocados en un solo tipo. Estamos tratando de concentrarnos en un buen grupo que tienen. Entendemos el tipo de grupo que tienen, así que solo estamos tratando de asegurarnos de que estamos listos para rodar “.

El inicio del domingo entre los Bucs y los Cowboys está programado para las 8:20 p.m. ET en News Channel 8.