Brady y Bucs apoyan a Arians Family Foundation en un evento benéfico

PALM HARBOR, Fla. (WFLA) – El evento benéfico de dos días de la Arians Family Foundation comenzó el domingo por la noche en Innisbrook, con la gala y la cena antes de la salida de golf del lunes.

Es el séptimo AFF Golf Classic anual, que se celebra por primera vez en Florida. Los ingresos apoyan a CASA (Defensores Especiales Nombrados por el Tribunal) y GAL (Guardián Ad Litum). Es una causa muy querida por el entrenador en jefe de los Bucs, Bruce Arians, y su esposa, Christine.

“Me ofrecí como defensora de la infancia durante años”, dijo Christine Arians. “Probablemente todavía estaría haciendo eso, pero (Bruce) decidió que quería formar una fundación, lo que en realidad es una gran cosa porque no solo todas las organizaciones de defensa de la infancia necesitan financiación, sino que necesitan correr la voz para que la gente entienda que defensores de los niños defienden los mejores intereses de un niño en cuidado de crianza que realmente no tiene a nadie más “.

Caminando por la alfombra roja antes del evento estaban el mariscal de campo de los Bucs, Tom Brady, el ala cerrada Rob Gronkowski, el apoyador Jason Pierre-Paul y el coordinador ofensivo Byron Leftwich, por nombrar algunos. Brady habló con los medios sobre el apoyo a su entrenador en jefe y cómo va su rehabilitación después de esa cirugía de rodilla fuera de temporada.

“Es algo así como lo único que me frena en la vida”, dijo Brady. “Estoy bien con eso. Es solo una parte de lo que tienes que afrontar. Las cosas surgen. Tratas con ellas de la mejor manera que puedas con la mejor oportunidad para mejorar y mejorar … Me siento bastante bien. No sé si podría ir esta semana, pero veremos cómo se desarrollan las cosas “.

El amigo de Brady, Gronkowski estaba tan emocionado como sus compañeros de equipo por estar allí para apoyar a BA.

“Significa mucho para mí”, dijo Gronkowski. “Desde que llegué a la NFL, incluso con los Patriots, siempre retribuimos a la comunidad. Solo para venir aquí con la organización de los Buccaneers y ver al entrenador en jefe Bruce Arians simplemente llevando esa tradición que he visto a lo largo de toda mi carrera. Es genial. Salir y apoyarlo, me refiero a que nos cuidó toda la temporada. Fue un gran entrenador durante toda la temporada para nosotros los jugadores. Es genial volver y retribuir a la comunidad, pero también apoyar al entrenador Arians. Es nuestro entrenador campeón del Super Bowl, así que deben permanecer unidos y es genial estar aquí “.

“Es increíble”, dijo el entrenador en jefe de los Bucs, Bruce Arians. “No puedo agradecer lo suficiente a los Bucs. Son nuestro patrocinador principal. Y los muchachos, renuncian a su tiempo y salen y eso es lo que hace el evento. La gente quiere verlos. Y nuevamente, no puedo agradecer lo suficiente para perder tiempo, pero todos los demás están renunciando a su dinero “.