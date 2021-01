Bobby Roundtree: De la lesión a la inspiración

LARGO, Fla. (WFLA) – Bobby Roundtree está convirtiendo un accidente de buceo que terminó con su carrera futbolística en una forma de inspirar a otros.

En el mundo del fútbol, Bobby Roundtree era conocido como un “tardío”.

“Realmente nunca vi deportes, no sé cómo crecieron en mí”, dijo Roundtree.

Roundtree comenzó a jugar al fútbol a los 8 años, pero no le gustó demasiado. Eso cambió cuatro años después.

“Me sorprendió que quisiera dedicarse al fútbol porque nunca lo habíamos visto en la televisión”, dijo Jaqueline Hearns, la madre de Roundree.

Bobby Roundtree # 97 de Illinois Fighting Illini 8 de septiembre de 2018 Fútbol de Illinois vs.Western Illinois en Champaign, Illinois Crédito de la foto: Mark Jones / Illinois Athletics

Su carrera futbolística comenzó a despegar mientras se desempeñaba como liniero defensivo titular en Largo High School en 2014 con el entrenador en jefe Marcus Paschal.

“Puede que haya tenido un desarrollo tardío, pero Bobby eventualmente lo entendió”, dijo Paschal. “Es probable que Bobby y yo tengamos una de las relaciones más estrechas que he tenido en los siete años entrenando aquí”.

Roundtree tenía el objetivo de prepararse para el fútbol universitario los sábados. Ese sueño se hizo realidad cuando recibió más de 30 ofertas de becas de fútbol de primera división.

“¿Cómo tomaste tu decisión?” Preguntó Deanne King de WFLA. “Oh, hombre, ese día fue duro.

Roundtree le dijo a 8 On Your Side que tenía planes de fichar por la Universidad de Indiana. Pero durante el día, fue al centro comercial y compró una camiseta de la Universidad de Illinois. No tomó su decisión hasta momentos antes de fichar.

“Abrí la cremallera de la chaqueta y era Illinois”, dijo.

“Fue una locura”, dijo el entrenador Paschal. “Toda su familia tenía equipo de Indiana”.

Roundtree firmó una beca completa para la Universidad de Illinois. Dijo que su primer año en Illinois fue un poco aterrador.

“Ves que el estadio y el estadio estarán llenos, así que yendo de la preparatoria a eso, estás asustado, estás nervioso, pero tus compañeros están detrás de ti”, dijo.

El segundo año fue una historia diferente.

“En segundo año, me sentí como un animal cuando estaba ahí”, dijo.

Después de su temporada de segundo año, Roundtree regresó a Largo para las vacaciones de verano.

“Fui a la playa, tuve un accidente de buceo. Me rompí el cuello en 2 puntos”, dijo Roundtree.

Roundtree sufrió lesiones graves en la médula espinal C5 y C7. Esto lo dejó entumecido desde el pecho hacia abajo.

“Sabía que algo andaba mal cuando mis brazos estaban atascados y no podía moverme, sabía que necesitaba ayuda”, dijo.

Bobby Roundtree sufrió una lesión grave en la médula espinal después de un accidente de buceo.

Roundtree no puede recordar todo lo que pasó, pero cree que una mujer y algunos de sus amigos lo ayudaron a sacarlo del agua. Mientras Roundtree fue trasladado en avión al hospital, sus seres queridos recibieron llamadas telefónicas que nunca olvidarán.

“No pudieron decirme si estaba vivo o muerto, o algo, solo que tengo que apurarme y llegar allí”, recordó su madre.

“Recibí una llamada y alguien me dijo que tenías que venir aquí. Estoy como ¿qué? Y dijeron, Bobby ha tenido un accidente”, dijo el entrenador Paschal.

La madre de Roundtree dice que tuvo que contener las lágrimas y no mostrar cómo le impactó verlo en la cama del hospital porque Roundtree no la dejaba llorar.

“Cuando me dejaron verlo, él seguía diciendo que no lloraras por mí. Estaré bien”, dijo.

Roundtree se sometió a varias cirugías, luego comenzó su camino hacia la rehabilitación; primero en Clearwater y luego en Chicago. Roundtree dijo que todos los días no es fácil.

“Puedes dar algunos pasos hacia adelante, pero también puedes retroceder aún más, así que es difícil. Además, no poder hacer las cosas que solías hacer, eso apesta”, dijo.

Tampoco es fácil para su mamá. La madre de Roundtree ahora está desempleada, cuidando de Roundree 24/7. La familia tampoco recibe ninguna ayuda federal. Sobreviven gracias a las donaciones en su página de GoFundMe . Si alguien está dispuesto a donar, haga clic aquí .

Sin embargo, sigue siendo muy positivo.

“Cuando un terapeuta solía decirme, esta es tu lesión, no vas a poder hacer eso. Yo digo, ¿qué? ¿Sabes quién soy? Voy a hacer eso”, Roundtree expresado.

Lo hace todo mientras trae el jugo.

“Soy el juglar”, dijo Roundtree. “Siempre he sido el payaso de la clase, sabes tonto”.

DEERFIELD BEACH, FL – Capacitación de siguiente nivel en BARWIS Performance Center en Deerfield Beach, FL. (Adler Garfield / BARWIS)

Ese tonto todavía está vivo independientemente de lo que pasó.

“Va a estar bien”, dijo su mamá. “Es muy independiente, muy fuerte en la cabeza y siempre tiene una sonrisa en su rostro y una actitud positiva”.

“Todos ven este gran cuerpo, pero él es cómico”, dijo el entrenador Paschal. “Le gusta hacer bromas y ese es él. Si alguien puede hacer lo que él intenta hacer, ese es Bobby Roundtree.

“Cuando alguien conoce a Bobby Roundtree, ¿qué esperas que vean?” Deanne King le preguntó a Roundtree. “Espero que se vayan con una sonrisa en la cara, sabiendo que voy a sonreír cuando nos veamos. No quiero que se sientan mal por mí. Solo porque me lastimé, no significa que ese sea el final. de Bobby Roundtree “.

Roundtree ahora ha convertido su historia en una marca, 97 Strong. Vende ropa, comparte mensajes inspiradores con la comunidad y espera ser mentor de niños de todo el mundo en el futuro.

“Soy Bobby Roundtree, también conocido como Big Bob, 265, 6 5, 97 fuertes, yeaahhh”.

Roundtree y su madre pasan mucho tiempo investigando formas de ayudar con el proceso de recuperación y buscando opciones quirúrgicas. Si algún profesional médico puede orientar a la familia en la dirección correcta, envíe un correo electrónico a Deanne King a DKing@wfla.com.

