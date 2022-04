ST. LOUIS (KTVI) – La estrella de las Grandes Ligas de Béisbol Albert Pujols y su esposa, Deidre, se divorciarán después de estar casados ​​por más de dos décadas.

Deidre Pujols anunció que se sometió a una cirugía cerebral la semana pasada por un tumor descubierto por primera vez el otoño pasado. La cirugía fue el mismo día que Albert Pujols hizo su debut en los entrenamientos primaverales con los St. Louis Cardinals.

El primera base le dijo a ESPN después de terminar el juego del miércoles que “no estaría aquí” si la situación fuera potencialmente mortal.

El agente de MVP Sports Group, Dan Lozano, emitió la siguiente declaración en nombre de Albert Pujols:

“Me han hecho muchas preguntas en los últimos días sobre lo que ha estado pasando en casa y, lamentablemente, después de 22 años de matrimonio, he tomado la decisión de solicitar el divorcio de mi esposa, Deidre. Me doy cuenta de que este no es el momento más oportuno debido a que se acerca el Día Inaugural y otros eventos familiares que han tenido lugar recientemente. Estas situaciones nunca son fáciles y no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Como cristiano devoto, este es un resultado que nunca quise que sucediera. Durante muchos largos días y noches, oré, pidiéndole al Señor Su guía. Estoy agradecido por los cinco hermosos niños que trajimos a este mundo y sigo comprometido a criarlos en un ambiente amoroso y seguro. Les pido que respeten nuestra privacidad y la privacidad de nuestros cinco hijos durante este tiempo”.

Deidre Pujols aún no se ha pronunciado sobre el divorcio.

Albert Pujols estará en la alineación titular de los St. Louis Cardinals contra los Pittsburgh Pirates cuando comience su última temporada en las Grandes Ligas el jueves en lo que debería ser un regreso emotivo al Busch Stadium.

El mánager de los Cardinals, Oliver Mármol, anunció el lunes que Pujols, quien firmó un contrato de $2.5 millones para regresar al club donde se convirtió en una estrella, será el bateador designado por su 22° apertura consecutiva en el día inaugural.

Pujols jugó 11 temporadas con los Cardinals antes de jugar 11 temporadas en Los Ángeles: 10 para los Angels y una para los Dodgers.

Pujols, de 42 años, y su amigo cercano, Yadier Molina, ya han dicho que esta será su última temporada en las Grandes Ligas. Ese también podría ser el caso del derecho Adam Wainwright, quien se unió a los otros dos para llevar los campeonatos de la Serie Mundial a St. Louis en 2006 y 2011.

Associated Press contribuyó a este informe.