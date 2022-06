Colorado Avalanche Game 3 Western Conference final watch party at Ball Arena (Photo credit: KDVR)

DENVER ( KDVR ) — A un autoproclamado fanático “acérrimo” de los Colorado Avalanche se le prohibió ver jugar al equipo en Ball Arena por el resto de la temporada 2021-2022 después de ser atrapado esparciendo las cenizas de su amigo en la pista de hielo.

“Si viste un poco de la cantidad que realmente obtuve allí, el Zamboni se encargó de todo”, dijo Ryan Clark.

Clark asistió al juego Avalanche en Ball Arena el 8 de enero, donde decidió honrar a su difunto amigo vertiendo algunas de sus cenizas sobre el vaso y sobre el hielo.

“El ujier me preguntó: ‘¿Qué fue eso?’ Debo ser honesto contigo. Era mi amigo. ‘¿Qué quieres decir?’ Dije, bueno, falleció. Ayer fue su servicio y esparcí algunas de sus cenizas allí”, dijo Clark.

Dijo que lo llevaron a la explanada donde habló con seguridad y lo escoltaron fuera del edificio.

“Sabía que lo que hice se consideró incorrecto. Lo admití en el momento en que sucedió”, dijo Clark.

Dijo que recibió una carta por correo poco después del incidente informándole que no era bienvenido en Ball Arena para ningún juego de Avalanche por el resto de la temporada. Eso fue antes de saber que Avalanche jugaría en la final de la Copa Stanley.

Sin embargo, Clark dijo que aún lo haría todo de nuevo.

“Si alguna vez has visto ‘Angels in the Outfield’, esta es solo la versión de hockey, así que cuando están en casa y necesitan un poco de ayuda, mi hijo está ahí para ayudar”, dijo Clark.

Amigos unidos por el amor al hockey

Su mejor amigo es Kyle Stark. Los dos se conocieron mientras trabajaban en King Soopers en 2009, se convirtieron en compañeros de cuarto y Stark fue el padrino de Clark en su boda.

La pareja compartía un gran amor por el hockey. Según Clark, Stark simplemente “come, duerme, respira hockey”.

“Temporada 2018-2019, Kyle y yo pudimos juntarnos y éramos poseedores de boletos de temporada”, dijo Clark.

Sin embargo, Stark murió repentinamente pocos días antes de Navidad.

“Si todavía estuviera aquí, probablemente estaríamos en el estadio. Estaríamos haciendo lo que teníamos que hacer para conseguir los boletos de mil dólares para sentarnos arriba”, dijo Clark.

Dijo que cree que su amigo ahora está vigilando a Avalanche mientras luchan por llevar el trofeo de la Copa Stanley a Denver.

“Me gustaría pensar en mi corazón que sí, él está volando con esos muchachos por el hielo y cuando uno de los otros muchachos lo recibe del otro equipo, está lanzando un codo extra contra el vidrio para atraparlos. atrás”, dijo Clark.

Si bien dijo que ha sido difícil ver los playoffs en casa sin su mejor amigo, dijo que poder hablar de Stark nuevamente se siente bien.

“Es fantástico poder hablar de él. Porque los últimos meses simplemente han sido, esto o aquello y luego, cuando llegan los playoffs, es cuando desearía que estuviera aquí. Realmente, realmente desearía que estuviera aquí en este momento”, dijo.