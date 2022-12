SAN DIEGO (AP) — Aaron Judge emitió su fallo: la corte sigue en sesión en el Bronx.

Judge se queda con los Yankees de Nueva York con un contrato de $360 millones por nueve años, según una persona familiarizada con el acuerdo de agente libre más grande de la historia del béisbol.

La persona habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato porque el contrato del Jugador Más Valioso de la Liga Americana no había sido anunciado públicamente.

El gerente general de Nueva York, Brian Cashman, se negó a confirmar el acuerdo. Pero dijo que era “optimista de que estamos en un buen lugar”, y le dio crédito al propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, por la posición del equipo mientras hacía referencia al difunto padre de Hal, George.

“He estado aquí por mucho tiempo”, dijo Cashman, quien ha sido gerente general de los Yankees desde 1998, “y sé cómo George Steinbrenner hizo negocios y cómo hizo negocios, al reclutar agentes libres y retener agentes libres, y él estaba íntimamente involucrado. Y también vi mucho de eso en este proceso”.

Cashman dijo que no durmió nada el martes por la noche. Le envió un mensaje de texto a Judge, y Hal Steinbrenner y el manager Aaron Boone hablaron con el toletero por teléfono.

“Quería hablar con él y asegurarme de que supiera, ciertamente, lo que sentía por él, pero también lo que sentíamos por él”, dijo Boone.

Judge, quien batió un récord de la Liga Americana con 62 jonrones la temporada pasada, ganará $40 millones por año, el pago anual promedio más alto para un jugador de posición. El contrato solo sigue el acuerdo de $426.5 millones de Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles y el pacto de $365 millones de Mookie Betts con los Dodgers de Los Ángeles por el más grande en la historia del béisbol. Trout y Betts ya tenían contrato cuando firmaron esos acuerdos.

Los Yankees hicieron una oferta a largo plazo a Judge antes de la temporada pasada por un valor de $213.5 millones durante siete años desde 2023-29. Pero el jardinero lo rechazó en las horas previas al día inaugural en abril.

El juez de 6 pies 7 pulgadas apostó por sí mismo y ganó.

Judge superó la marca de jonrones de la Liga Americana de Roger Maris mientras impulsaba a Nueva York a un título de la División Este de la Liga Americana. También empató en el liderato de las Grandes Ligas con 131 carreras impulsadas y se perdió la Triple Corona con un promedio de bateo de .311.

Nueva York fue barrida por Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero Judge se convirtió en el primer MVP de la Liga Americana para los Yankees desde Alex Rodríguez en 2007.

“Es un jugador increíble y una persona increíble que ciertamente tiene el respeto de todos en esa sala”, dijo Boone, “y los muchachos lo admiran, lo admiran”.

Al rechazar la oferta de pretemporada de los Yankees, Judge ganó $146.5 millones y dos temporadas adicionales garantizadas. El nativo del norte de California también visitó a los Gigantes de San Francisco el mes pasado, y es probable que haya más equipos monitoreando el mercado para el toletero que cumplirá 31 años en abril.

Con su nuevo contrato a largo plazo, Judge podría estar en línea para convertirse en el primer capitán de Nueva York desde que Derek Jeter se retiró después de la temporada 2014. Cashman dijo que Hal Steinbrenner y su familia tomarían cualquier decisión sobre un capitán.

“Estoy a favor de que cada vez que quieran tomar una decisión como esa, apoyo esa decisión al 110%”, dijo.

Hubo un informe erróneo de Twitter el martes que decía que Judge se acercaba a un acuerdo con los Gigantes, y Boone dijo que fue “un día largo y difícil en muchos sentidos”.

“Como ese hoyo en mi estómago todo el día”, dijo Boone en las reuniones de béisbol de invierno en San Diego.

La decisión del juez tendrá un efecto dominó en varios equipos y agentes libres. Su estado retrasó al menos algunos de los planes de temporada baja de Nueva York, dado el tamaño del contrato, pero Cashman dejó en claro que su equipo esperaría pacientemente mientras Judge contemplaba sus opciones.

Al final, ese enfoque funcionó.

“La esperanza es que (Hal Steinbrenner) sea el Mariano Rivera de estas negociaciones y pueda cerrar algo, ponernos en una gran posición”, dijo Cashman. “Pero no puedo decir oficialmente que eso haya sucedido todavía”.

Judge fue seleccionado por Nueva York en la primera ronda del draft amateur de 2013 e hizo su debut en las Grandes Ligas en 2016, con un jonrón en su primer turno al bate.

Un año después, era una de las estrellas emergentes del béisbol. Bateó .284 con 52 jonrones y 114 carreras impulsadas en 2017, ganando el premio al Novato del Año de la Liga Americana. El cuatro veces All-Star tiene 220 jonrones y 497 carreras impulsadas en siete temporadas en las Grandes Ligas.

El valor anual promedio del acuerdo de Judge solo sigue a los lanzadores de los Mets de Nueva York, Max Scherzer y Justin Verlander, con $43.3 millones.

Los Mets anunciaron el acuerdo de Verlander el miércoles, después de que una persona familiarizada con el movimiento le dijera a AP el lunes que ganaría $86.7 millones en dos años. La persona habló bajo condición de anonimato porque el contrato no había sido anunciado en ese momento.

Blum informó desde Qatar.

