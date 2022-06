TAMPA, Fla. (WFLA) – Es incuestionable que los Rays de Tampa Bay tienen una filosofía de igualdad hacia la comunidad LGBTQ+. En celebración del Mes del Orgullo, el equipo modificó sus logotipos oficiales, compartió una serie de imágenes celebrando a la comunidad en las redes sociales e incluso agregó colores del orgullo a sus uniformes del día del partido. Pero no todos los miembros del equipo lucían camisetas personalizadas.

Según un informe de TMZ, cinco jugadores de los Rays, todos lanzadores, optaron por los uniformes estándar.

Jason Adam, Jalen Beeks, Brooks Raley, Jeffrey Springs y Ryan Thompson optaron por no usar los uniformes con el tema del orgullo por motivos “basados en la fe”.

TMZ informó que el manager Kevin Cash dijo que la decisión de los jugadores provocó algunas conversaciones en el clubhouse, pero el equipo finalmente entendió la decisión.

Jason Adam dijo que fue una decisión difícil deshacerse de las camisetas, “porque finalmente todos dijimos que lo que queremos es que sepan que todos son bienvenidos y amados aquí”, dice el informe.

En un mensaje a WFLA, Ryan Thompson dijo que “aquellos de nosotros que decidimos no usar el parche o la gorra pasamos un par de semanas en oración y profundizamos en las Escrituras sobre el tema en cuestión para llegar a la decisión que tomamos”.

Thompson agregó: “Si creo que la Biblia es infalible y que la vida eterna es alcanzable, pero me inclino ante la opinión pública en nombre de la tolerancia, ¿es eso amor? No me parece”.

Dijo que su punto de vista es amar a sus vecinos de todos los ámbitos de la vida lo más abundantemente posible, y agregó que hace todo lo posible para “anunciarse solo hacia el reino de los cielos”.

Thompson le dijo a WFLA que la organización está “completamente unida” tanto en su amor por la comunidad LGBTQ+ como en el respeto por las opiniones, puntos de vista y valores de los demás.

“Respeto el libre albedrío de todos para vivir sus vidas como elijan y puedo prometer que no trataré a nadie de manera diferente según su estilo de vida”.

Agregó que los Rays, como un todo, respetan y valoran las diferencias que hacen que las personas sean quienes son como individuos.

Puede leer los comentarios completos y sin editar de Thompson a continuación:

“Gracias nuevamente por la oportunidad de compartir nuestro corazón sobre esto. Lo único que el artículo de TMZ puede haber malinterpretado fue la división potencial que esto creó en nuestra casa club. El artículo original de TB Times también hizo esa suposición a través de los comentarios de Kevin Kiermaier que son diferentes a los de Jason Adam. Toda la organización de arriba a abajo está completamente unida tanto en nuestro amor por la comunidad LGBTQ+ como en nuestro respeto por las opiniones, los puntos de vista y los valores de los demás. Nuestra casa club es un microcosmos de la sociedad que proviene de diferentes orígenes, religiones, estilos de vida, etc. y mientras que la sociedad y la cultura cancelada intentan silenciar a aquellos que no piensan igual, los Rays en su conjunto respetan y valoran las diferencias que nos hacen quienes somos como individuos.

Aquellos de nosotros que decidimos no usar el parche o el sombrero pasamos un par de semanas en oración y profundizamos en las Escrituras sobre el tema en cuestión para llegar a la decisión que hicimos. Como cristiano, creo que Dios es la encarnación del amor. Ama tanto a su creación que envió a su único hijo a morir una muerte horrible e injusta mutilado y humillado en la cruz, y mientras se asfixiaba y desangraba dice “padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. Esto es amor verdadero en su forma más pura. No sé cómo amar a alguien más que apuntar a todos y todo hacia la palabra de Dios. Si creo que la Biblia es infalible y que la vida eterna es alcanzable, pero me inclino ante la opinión pública en nombre de la tolerancia, ¿es eso amor? No me parece. En cambio, mi punto de vista es amar a mi prójimo de todos los ámbitos de la vida lo más abundantemente posible, haciendo todo lo posible para anunciar solo hacia el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9-11 dice “¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y así eran algunos de ustedes. Pero ustedes fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios”. Esto nos dice que todos necesitamos a Jesús. Yo mismo tanto como cualquier otro, porque todos somos injustos, sin embargo, a través de Jesús somos lavados. No lanzo ningún juicio, ninguna condenación, solo me siento llamado a compartir mi fe, que es lo más importante en mi vida. Respeto el libre albedrío de todos para vivir sus vidas como elijan y puedo prometer que no trataré a nadie de manera diferente según su estilo de vida. Cuando tomamos la decisión de no usar el sombrero, sabíamos que vendría persecución y ha habido algo, pero ha sido mucho más una bendición ver la gran cantidad de apoyo en toda la liga y en todo el país.

Ryan Thompson, lanzador de los Rays de Tampa Bay