Departamento de bomberos: Envía recordatorio a no dejar desinfectante para manos en su automóvil

(NEXSTAR) - El ex vicepresidente Joe Biden le dijo al presentador del popular programa de radio "The Breakfast Club" que "no es negro" si estaba considerando apoyar al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre.

El anfitrión Charlamagne Tha God habló con el candidato presidencial demócrata Biden el viernes en una entrevista que abordó, entre otras cosas, si Biden tiene la intención de elegir a una mujer negra como su compañera de fórmula.