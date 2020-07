DEO informa que el 100 por ciento de los solicitantes de desempleo elegibles son pagados mientras persisten las barreras a los beneficios

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Nuevos números publicados el jueves por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos muestran que Florida sigue siendo uno de los estados más afectados por el desempleo pandémico.

Muchos sin trabajo todavía están luchando por los beneficios, con la frustración amplificada a medida que la agencia de desempleo de Florida informa que el 100 por ciento de los solicitantes elegibles han sido remunerados.

Eso se debe a que esa cifra no tiene en cuenta a aquellos que solo han sido pagados parcialmente o aquellos que han sido excluidos de sus reclamos, sin culpa propia. Incluso el propio panel del DEO señala que cuenta los solicitantes que pueden haber recibido solo un pago.

Como 8 On Your Side informó anteriormente, un error a fines de mayo creó una interrupción en el pago y muchos solicitantes continúan quejándose por la falta de beneficios.

Luego, hay personas como Richard Spence, para quienes la verificación de identidad sigue siendo una barrera, lo que le quita los beneficios para los que de otro modo debería calificar. Él llama a la cifra de elegibilidad del 100 por ciento “una mentira”.

Spence ha estado sin trabajo desde finales de marzo. A pesar de docenas de correos electrónicos y cientos de llamadas, no puede cobrar el desempleo porque no puede verificar su identidad.

“No lo saben, no pueden ayudarme, nadie responde”, se lamentó Spence a 8 On Your Side by Zoom. “El tiempo pasa y esto es algo a lo que tenemos derecho”.

La herramienta de verificación de ID del DEO lanzada hace un par de meses tampoco ha podido ayudarlo.

8 On Your Side ha preguntado repetidamente al DEO por qué la verificación de identidad es una barrera persistente para los beneficios que no se puede rectificar fácilmente. También preguntamos si personas como Spence tienen algún otro recurso para trasladar su reclamo.

Un portavoz no abordó la primera pregunta, pero en respuesta a la segunda pregunta dijo “recomendamos que llamen al Centro de Atención al Cliente al 1-833-FL-APPLY”.

Ese es el número que Spence y muchos otros han estado llamando durante más de un mes en vano.

Intentamos llamarlo para nosotros el jueves, solo para que finalmente nos respondiera un representante que afirmó que el sistema no funcionaba y que no había nada que ella pudiera hacer.

“Estoy tan desesperado”, nos dijo Spence. “No sé qué más puedo hacer”.

Un recordatorio importante para aquellas personas que reciben beneficios y no quieren perderlos: a partir del 1 de julio, estamos en un nuevo trimestre, lo que significa que, según las pautas de DEO, debe solicitar un nuevo reclamo si desea seguir siendo elegible.

El DEO dice que enviará instrucciones a los reclamantes afectados “pronto”.

