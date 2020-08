Demanda presentada contra los líderes escolares del Condado Pasco para evitar las clases en persona hasta que los casos de COVID-19 hayan terminado

CONDADO PASCO, Fla. (WFLA) – Una batalla sobre cuándo reabrir las escuelas del condado de Pasco se dirige a los tribunales.

Un grupo que representa a maestros y personal de apoyo presentó una demanda contra la junta escolar y el superintendente del condado de Pasco, diciendo que un comienzo virtual de la escuela es vital hasta que la crisis de COVID-19 desaparezca.

La demanda acusa a los miembros de la junta escolar de dar prioridad a la necesidad de financiación total por encima de la salud de estudiantes y profesores.

“La vida de los estudiantes y empleados está en riesgo. Esto no tiene por qué ser porque tenemos la tecnología para remediar la situación”, dijo Don Peace, presidente de United School Employees of Pasco.

“Hay todo tipo de información ahí fuera. Todo tipo de señales contradictorias. Todo el mundo ha ido y venido, los CDC han cambiado sus directrices, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado sus recomendaciones y ahora el Departamento de Salud guarda silencio”, añadió Peace. . “Lo más prudente sería ventilar por el lado de la precaución y abrir virtualmente hasta que los números bajen a un nivel sustancial y todos puedan estar lo más tranquilos posible de que la situación médica está bajo control y luego podemos hablar sobre volver al ladrillo”. y mortero “.

Peace dijo que su objetivo es una escuela virtual completa hasta que haya una tendencia a la baja de 14 días en casos positivos de COVID-19 y un porcentaje de casos del distrito del 5% o menos.

“Ni siquiera podemos celebrar reuniones de profesores en persona porque no es seguro. Entonces, ¿por qué vamos a regresar? No tiene sentido”, dijo Rachel Miller.

Miller es una maestra de estudios sociales de secundaria que dice que sus clases son de aproximadamente 30 personas cada una. Dijo que tiene miedo de volver porque dice que habrá unos 30 estudiantes en cada una de sus clases y que no hay forma de implementar el distanciamiento social.

Sin embargo, Miller enviará a su hija de segundo año de regreso a la escuela física porque siente que no tiene otra opción.

“Si tuviera la opción de enseñar desde casa, la dejaría en casa. No la expondría a [COVID] . La razón por la que ella va ahora es porque ahí es donde estamos atrapados”, dijo Miller.

Mientras tanto, otros padres están felices de que la escuela vuelva a abrir.

“Son niños, necesitan socialización”, dijo Ashley Minney, madre del condado de Pasco de un niño de 8 y 13 años.

Dijo que es difícil saber la decisión correcta.

“También veo cómo la gente se siente juzgada, los maestros están asustados, es un desastre”, dijo Minney.

Dijo que si la demanda llegaba a hacer que la escuela fuera virtual para todos, no estaría feliz.

“Quiero decir, me molestaría porque siento que estamos impactando la forma en que vivimos por el COVID-19, lo cual sé que es terrible, muchas personas que conozco han sufrido muchas consecuencias. Tuve un familiar que y perdió su trabajo por eso … ¡Lo entiendo! Pero ¿cuánto tiempo vamos a continuar con esto? ” Minney cuestionó. Necesitamos que todo funcione. Necesitamos que los maestros vuelvan al trabajo, que los niños vuelvan a la escuela, tenemos que volver a la vida “.

8 On Your Side se acercó al distrito escolar sobre la demanda, dijeron que no podían comentar sobre el litigio pendiente y no tenían más comentarios.

Los maestros se presentan a la escuela el 17 de agosto y los estudiantes comienzan el 24 de agosto.

El superintendente hizo un anuncio esta noche de que habrá una pausa para que las familias puedan cambiar las opciones escolares, indicando que las familias pueden cambiar su elección en la opción de educación de sus hijos, antes del 20 de agosto y después del 31 de agosto, pero habrá una pausa en entre ese tiempo para permitir que los maestros y el personal se organicen.

