Demanda de reapertura de escuela de Florida en el limbo

TALLAHASSEE, Fla. (Cap News) – Los distritos escolares de Florida comenzaron a abrir el aprendizaje en clase el lunes, ya que la demanda presentada por la Asociación de Educación de Florida para retrasar el aprendizaje en el aula permanece en el limbo.

El caso fue transferido de Miami a Tallahassee la semana pasada y aún no se ha fijado una fecha para la audiencia.

La orden de traslado de la demanda de reapertura a la Capital del Estado se emitió el jueves pasado. el lunes por la mañana, dos jueces de circuito se habían recusado y no respondieron a un correo electrónico preguntando por qué.

La Asociación de Educación de Florida que presentó la demanda quiere que las escuelas estén abiertas, pero de manera segura.

“Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes y las personas que trabajan en nuestras escuelas estén a salvo. No se trata de si reabrimos escuelas o no. No se trata de abrir escuelas en el entorno adecuado y en el camino ”, dijo el vicepresidente de FEA, Andrew Spar.

Cinco condados de Florida, en su mayoría rurales, abrieron sus aulas el lunes y se esperan más durante la semana.

En el último informe de COVID-19 pediátrico del estado, más de 39,000 en niños menores de 17 años dieron positivo. Pero la buena noticia es que no se han reportado nuevos casos en los últimos cuatro días.

En una mesa redonda sobre educación , el gobernador DeSantis reiteró que estaba comprometido con el aprendizaje en clase.

“Hay muchos padres que creen que la presencia en persona es esencial y queremos asegurarnos de que también tengan la opción de tomar una decisión significativa”, dijo el gobernador Ron DeSantis.

A última hora del viernes, el estado rechazó el plan del Distrito Escolar del Condado de Hillsborough de comenzar el año escolar con cuatro semanas de instrucción solo en línea.

“Reunieron a profesionales médicos de muchos de los hospitales de la zona y les preguntaron si es seguro abrir escuelas. Y todos y cada uno de los profesionales médicos dijeron que no creían que fuera en este punto de la crisis de COVID ”, dijo Spar.

Y la FEA dijo que espera que la demanda vuelva a la corte para una audiencia antes de fin de semana.

El sindicato sigue diciendo que quiere sentarse con el gobernador para hablar sobre opciones, pero hasta ahora ha rechazado esa oferta.

LATEST ON THE CORONAVIRUS PANDEMIC: