Dallas Stars venció 4-1 a Lightning en el Juego 1 de la Copa Stanley

EDMONTON, Alberta (AP) – Los descansados Dallas Stars se llevaron al golpeado Tampa Bay Lightning con el juego y el físico temprano y el portero Anton Khudobin lo cerró con 22 salvamentos en el tercer período para ganar el Juego 1 de la Copa Stanley. Final 4-1 el sábado por la noche.

Joel Hanley y Jamie Oleksiak continuaron la tendencia de postemporada de los Stars de conseguir goles de los defensas, y el héroe del hat trick del séptimo juego de la segunda ronda, Joel Kiviranta, anotó al final del segundo período para dar un respiro. Judobin continuó brillando en sus primeros playoffs como titular, haciendo 35 salvamentos, algunos de ellos de manera espectacular.

Judobin estaba en su mejor momento en el tercero cuando el Rayo encontró sus piernas e inclinó el hielo hacia él. Se destacó en dos penales y fortaleció su caso por el Trofeo Conn Smythe como Jugador Más Valioso de los playoffs.

El Juego 1 comenzó luciendo como si Dallas hubiera tenido cuatro días libres desde que ganó la final de la Conferencia Oeste y Tampa Bay solo uno después de ganar el Este. Los Stars, que se abrieron camino a través de los playoffs con una dureza estricta, salieron bateando, sabiendo que los Lightning no están completamente sanos.

El alero de las estrellas Blake Comeau conectó con el defensa de Lightning de 6 pies 6 pulgadas Victor Hedman en uno de los primeros turnos, y Kiviranta aplastó al centro Brayden Point contra los tableros para establecer el primer gol de cualquier tipo de Hanley en la NHL. El defensa Esa Lindell también se involucró temprano en la acción con Point, lo revisó y lo niveló en hielo abierto.

Cuatro de los 25 hits de los Stars en el primer período fueron en Point, quien se perdió dos juegos en la final de la Conferencia Este y está jugando visiblemente a través del dolor. El centro No. 2 Anthony Cirelli se lesionó la pierna derecha en el sexto juego de esa serie 48 horas antes de que comenzara este.

No hubo descanso para los cansados Lightning, que fueron un paso lentos en los primeros dos períodos después de no poder cerrar a los New York Islanders en cinco y necesitar tiempo extra para seguir adelante. La final aún habría comenzado dos días después cuando la liga intenta acelerar a través de los playoffs burbuja y otorgar la Copa Stanley, pero habrían acumulado 73 minutos menos de desgaste.

Aprovechar eso fue un punto de énfasis para los Stars. Se podía escuchar a los jugadores gritando, “¡Golpéalos!” En algunos puntos del juego en la arena vacía mientras Dallas intenta desgastar a Tampa Bay, al igual que St. Louis lo hizo con Boston en la final el año pasado.

Mucho es diferente 15 meses desde que los Blues lo ganaron todo por primera vez en la historia de la franquicia. Dallas busca su primer título desde 1999 y Tampa Bay desde 2004, aunque este núcleo de Lightning llegó a la final en 2015.

La serie comenzó con la Copa Stanley estacionada junto a la pista dentro de la burbuja paralela a la línea roja central. A pesar de la tradición habitual de la Copa, llegar a la arena solo cuando un equipo tiene la oportunidad de ganarla, jugar sin fanáticos permitió que la liga lo pusiera al frente y al centro para que los jugadores vieran literalmente por qué están jugando.

La Copa se guardó después del primer período. Se podría ver a continuación cuando termine la serie.

NOTAS: El alero de las estrellas Roope Hintz se fue en el tercer período después de bloquear un tiro. … Jason Dickinson lo selló con una red vacía con 1:18 por jugar. … Yanni Gourde anotó el único gol de Tampa Bay, y Andrei Vasilevskiy permitió tres goles en 19 tiros. … El capitán lesionado Steven Stamkos participó en el patinaje matutino del Lightning y parecía estar patinando bien. El gerente general Julien BriseBois descartó el viernes a Stamkos para el Juego 1, pero dejó abierta la posibilidad de que pudiera jugar esta serie. … Los Stars son más reservados sobre el lesionado delantero Radek Faksa, el defensa Stephen Johns y el portero Ben Bishop. El entrenador Rick Bowness continúa llamándolos a todos “no aptos para jugar”.

HASTA LA PRÓXIMA

El segundo partido es el lunes por la noche a las 8 pm Los equipos con ventaja de 2-0 en la final han ganado 46 de 51 veces.