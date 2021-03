Cuomo desafiante mientras los principales legisladores de Nueva York le piden que renuncie

ALBANY (AP) – Los dos principales demócratas de la legislatura de Nueva York retiraron su apoyo al gobernador Andrew Cuomo el domingo en medio de crecientes acusaciones de acoso sexual y subestimación de las muertes por COVID-19 en hogares de ancianos.

La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, se convirtió en la primera demócrata de alto rango en el estado en decir que el gobernador de tres mandatos debería renunciar. El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, no llegó a exigir que Cuomo renunciara, pero dijo en un comunicado que “es hora de que el gobernador considere seriamente si puede satisfacer efectivamente las necesidades de la gente de Nueva York”.

El sábado, otra mujer que trabajaba para Cuomo lo acusó públicamente de comportamiento inapropiado , luego de otras acusaciones en las últimas semanas.

“Todos los días hay otra cuenta que se aleja de los asuntos del gobierno”, dijo Stewart-Cousins en un comunicado. “Nueva York todavía se encuentra en medio de esta pandemia y todavía enfrenta los impactos sociales, sanitarios y económicos de la misma. Necesitamos gobernar sin distracciones diarias. Por el bien del estado, el gobernador Cuomo debe renunciar ”.

Su impulso por su renuncia se produjo poco después de una conferencia de prensa el domingo en la que Cuomo dijo que sería “antidemocrático” que renunciara.

“No hay forma de que renuncie”, dijo Cuomo a los periodistas.

“No anulan la voluntad del pueblo, no pueden anular las elecciones”, dijo Cuomo durante una conferencia telefónica con periodistas cuando se le preguntó acerca de los miembros de su propio partido que pedían que renunciara . “Fui elegido por el pueblo del estado de Nueva York. No fui elegido por políticos “.

En una breve conversación el domingo antes de la conferencia de prensa, Cuomo le dijo a Stewart-Cousins que no renunciaría y que tendrían que acusarlo si lo querían fuera de la oficina, según una persona que fue informada por alguien que estaba en el llamada. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la llamada estaba destinada a ser privada.

Cuomo dijo que los próximos seis meses determinarán el éxito con el que Nueva York emerja de la pandemia de coronavirus. “No me voy a distraer porque hay mucho que hacer por la gente”, dijo, y señaló que el estado debe aprobar un presupuesto en tres semanas y administrar 15 millones más de vacunas COVID-19.

Cuando se le preguntó sobre Ana Liss, quien le dijo a The Wall Street Journal en una historia publicada el sábado que cuando trabajó como asistente de políticas del gobernador entre 2013 y 2015, Cuomo la llamó “amada”, le besó la mano y le hizo preguntas personales, incluso si había un novio, Cuomo dijo que esa conversación era “mi manera de hacer bromas amistosas”.

Reconoció que las normas sociales han evolucionado y señaló: “Nunca quise hacer sentir incómodo a nadie”.

Liss le dijo al Journal que inicialmente pensó que el comportamiento de Cuomo era inofensivo y nunca presentó una queja formal al respecto, pero le molestaba cada vez más y sentía que era condescendiente.

“No es apropiado, en realidad, en ningún entorno”, dijo. “Ojalá me tomara en serio”.

Karen Hinton, una ex asistente de prensa de Cuomo cuando se desempeñó como secretaria federal de vivienda bajo el presidente Bill Clinton, detalló una interacción incómoda en la habitación de hotel que tuvo con Cuomo en una historia publicada el sábado en The Washington Post. Hinton, dijo que cuando ella se levantó para irse, él le dio un abrazo que fue “muy largo, muy largo, muy fuerte, muy íntimo”.

Ella describió el encuentro no como acoso sexual sino como un “juego de poder” para “manipulación y control”. Ella ya no era ayudante de Cuomo en ese momento.

Cuando se le preguntó el domingo sobre el relato de Hinton, Cuomo dijo que “no era cierto” y señaló que los dos habían sido adversarios políticos durante mucho tiempo.

La conducta de Cuomo en el lugar de trabajo ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos días, ya que varias mujeres han dicho públicamente que se sienten acosadas sexualmente, o al menos las ha hecho sentir degradadas e incómodas por él. El fiscal general del estado está investigando.

La exasesora Lindsey Boylan, de 36 años, dijo que hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia, una vez la besó en los labios al final de una reunión y sugirió un juego de strip póquer mientras se sentaban con otras ayudantes en un vuelo en jet. Otra ex asistente, Charlotte Bennett, de 25 años, dijo que Cuomo le preguntó si alguna vez tuvo relaciones sexuales con hombres mayores e hizo otros comentarios que interpretó como una medida de su interés en una aventura.

Otra mujer, que no trabajaba para el estado, describió a Cuomo poniéndole las manos en la cara y preguntándole si podía besarla después de conocerse en una boda.

En una conferencia de prensa la semana pasada, Cuomo negó haber tocado a alguien de manera inapropiada , pero se disculpó por comportarse de una manera que ahora se dio cuenta de que había molestado a la gente. Dijo que había hecho bromas y preguntas personales en un intento de ser lúdico y que frecuentemente saludaba a la gente con abrazos y besos, como lo había hecho su padre, Mario Cuomo, cuando era gobernador.