Cuomo 'considera' cuarentena de dos semanas para personas que vienen a Nueva York desde Florida

NUEVA YORK (NBC): si tiene planes de visitar la ciudad de Nueva York, puede terminar en cuarentena.

Florida ha tenido una cuarentena obligatoria desde mayo, ordenando a cualquier persona que venga a Florida desde “áreas con una extensión considerable de la comunidad” que se aísle por 14 días específicamente nombrando el área tri-estatal de Nueva York, que incluye Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que podría promulgar cuarentenas obligatorias para los floridanos a medida que aumentan los casos de coronavirus.

“Lo estoy considerando ahora. De alguna manera, quieres hablar de un total de 180, para aquellas personas que no recuerdan el día uno … Florida y otros estados impusieron una cuarentena a los neoyorquinos. Si fueras a Florida, tuviste que poner en cuarentena durante dos semanas porque tenían miedo de que los neoyorquinos estuvieran trayendo el virus. Avancemos 100 días ahora tenemos miedo de que traigan el virus a nuestro estado. Esta es una historia de dos ciudades, dos países , ¿quién creería que este giro 180? Todavía no he tomado una decisión, pero he tenido expertos que me aconsejan sobre eso, es una verdadera preocupación. Tienes razón, podría suceder y es algo que estoy considerando “.

