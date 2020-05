¿Cuáles son sus opciones si su trabajo se vuelve a abrir pero no está listo para regresar?

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Fla (WFLA) – A medida que Florida continúa con el proceso de reapertura para los negocios, los trabajadores despedidos están siendo llamados nuevamente a sus trabajos.

Es un suspiro de alivio para muchos, pero no todos están preparados física o emocionalmente. Las personas con afecciones de salud subyacentes que trabajan en contacto cercano con las personas pueden ver que volver al trabajo es tan malo, si no peor, que ser despedido en primer lugar.

Eso incluye a Robert, un peluquero de 73 años que contactó a 8 On Your Side pero no quiso compartir su apellido o el salón donde trabaja.

“Se suponía que no debíamos estar abiertos en la Fase Uno”, dijo. “Y, sin embargo, aquí estamos, abiertos en la Fase Uno”.

Su salón volvió a abrir el viernes 15 de mayo, pero Robert no volverá por ahora. Tiene enfermedad cardíaca y presión arterial alta, y teme contraer COVID-19 de su profesión práctica.

Se acercó a 8 On Your Side para averiguar cuáles eran sus derechos. Llevamos sus preguntas directamente a la abogada laboral Alissa Kranz con la firma de Tampa Lieser Skaff Alexander.

“Todos necesitan saber cuáles son sus derechos”, dijo Kranz.

Si no regresa a trabajar por preocupaciones sobre el coronavirus, Kranz dijo que generalmente se considera un abandono voluntario y que probablemente no califique para el desempleo.

Sin embargo, es muy posible que alguien como Robert pueda hacerlo con la documentación de un médico, gracias a las disposiciones de la Ley CARES.

Lo mismo ocurre con los padres si la pandemia eliminó todas las opciones de cuidado infantil y deben quedarse en casa para cuidar a los niños.

Tenga en cuenta que incluso si reúne los requisitos para recibir asistencia por desempleo en virtud de la Ley CARES y opta por esa vía a la que podría no tener un trabajo al que regresar cuando esté listo.

“Entonces, la terminación o el abandono voluntario podrían no ser el camino a seguir”, explicó Kranz.

Las otras opciones, si solo desea ganar un poco de tiempo, es utilizar la licencia pagada de emergencia de dos semanas asignada en la Ley Federal de Familias Primero.

Robert dice que se arriesgará con el desempleo, con la esperanza de que su trabajo todavía lo estará esperando cuando regrese.

“Creo que el estado solo tiene que tomar una decisión con la carta de mi médico”, dijo.

Kranz también recomienda que los empleadores y empleados busquen y se familiaricen con lo que OSHA y los CDC recomiendan como mejores prácticas para su tipo de negocio durante la pandemia.

