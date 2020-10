Crook se escapa con $ 15K en anillos antiguos en St. Pete, la policía busca al sospechoso

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – En este momento, un montón de anillos antiguos por valor de miles de dólares están en manos de un ladrón, y la policía de St. Pete necesita su ayuda para localizar al hombre que los robó.

8 On Your Side fue a la tienda en la cuadra 2400 de MLK Street North el miércoles para hablar con el propietario, quien está frustrado y dijo que esto no podría haber sucedido en peor momento.

Andrea LeGrant, propietaria de Andrea and Friends Antique Mall, dijo que entre las 12 pm y las 12:45 pm del 17 de octubre, un hombre fue captado por la cámara robando 36 anillos antiguos de su tienda, valorados en un total de $ 15,000.

“Es triste porque la gente aquí es buena gente. Hemos estado aquí un par de veces y tienen muchas cosas en este lugar”, dijo el cliente Frank Turano que vive en Tampa.

” [The suspect] sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba buscando”, dijo LeGrant.

El dueño de la tienda dice que siempre hay dos personas trabajando en la tienda, pero el sospechoso atacó cuando un empleado fue al baño.

“En ese corto período de tiempo entró allí, tenía un destornillador en el bolsillo, abrió dos cerraduras y logró sacarlos a ambos”, dijo LeGrant.

Dijo que no podría haber llegado en peor momento con los negocios afectados debido a la pandemia de COVID-19.

“Tuvimos que cerrar durante siete semanas, ha sido difícil, pero nos hemos mantenido firmes … hasta ahora”, dijo LeGrant.

“Es una pena, la gente simplemente no respeta la propiedad ajena”, dijo Turano.

LeGrant dijo que, para colmo de males, el mismo caso se abrió hace dos años.

“Creo absolutamente que es el mismo tipo”, dijo LeGrant. Ella continuó: “Simplemente duele, realmente duele. Duele pensar que alguien vendría a tomar el trabajo duro de otra persona y disfrutar de los beneficios de robar”.

La policía le pregunta si tiene alguna información sobre la identidad de este sospechoso, llame a la policía de San Petersburgo al 727-893-7780 o use el tip-411 anónimo. Envíe un mensaje de texto con “SPPD” y su sugerencia al 847-411 (tip-411).

