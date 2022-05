(NewsNation) — Incluso cuando los niños llamaron al 911 y suplicaron ayuda, el pistolero en una escuela primaria de Uvalde, Texas, fue tratado como un sujeto atrincherado y no como un tirador activo, dijo el viernes el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El director de DPS, Steven McCraw, dijo que el comandante en el lugar durante el tiroteo creía que el pistolero, Salvador Ramos, de 18 años, estaba atrincherado en un salón de clases, pero que “no había más niños en riesgo”.

“Se tomó la decisión de que se trataba de un sujeto con barricadas. Hubo tiempo para recuperar las llaves y esperar a que un equipo táctico con el equipo siguiera adelante y rompiera la puerta para enfrentarse al sujeto en ese momento”, dijo McCraw.

Diecinueve oficiales estuvieron en la Escuela Primaria Robb durante más de 40 minutos antes de que mataran a Ramos. Mientras tanto, tanto maestros como estudiantes hacían llamadas al 911 desde el interior de las aulas, suplicando a la policía que los ayudara.

“La creencia era que es posible que ya no haya nadie vivo y que el sujeto ahora está tratando de mantener a raya a las fuerzas del orden o atraerlas para que entren”, dijo McCraw.

Un comandante en la escena pensó que se necesitaban más equipos y oficiales para hacer una brecha táctica, dijo McCraw. Se solicitó la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza, o BORTAC, en la escena. Pudieron abrir una brecha en la puerta con las llaves que obtuvieron de un conserje.

A pesar de reconocer la “decisión equivocada” tomada durante la respuesta del tiroteo, McCraw se negó a disculparse por ello durante la conferencia de prensa.

“Si pensara que ayudaría, me disculparía”, dijo en respuesta a la pregunta de un reportero.

Esto es lo que sabemos de la línea de tiempo:

11:27 a.m.: La evidencia en video mostró que la puerta trasera por la que Ramos ingresó a la escuela fue abierta por un maestro. Ramos había chocado su vehículo en una zanja cerca de la escuela y un maestro salió y revisó al conductor, al igual que dos personas de una funeraria cercana, dijo McCraw.

11:28 a.m.: Ramos salió del lado del pasajero del vehículo con una pistola y la maestra corrió adentro para tomar su teléfono y llamar al 911.

11:30 a.m.: El maestro llamó al 911 y reportó el choque y que el conductor tenía un arma.

11:31 a.m.: Ramos comenzó a disparar contra las ventanas de la escuela mientras se dirigía hacia la puerta trasera abierta.

11:33 a.m.: El pistolero ingresó a la escuela y comenzó a disparar en dos salones. McCraw dijo que Ramos había disparado “al menos 100 rondas” en los primeros cuatro minutos de ingresar a la escuela.

“Sabemos esto: disparó más de 100 rondas según la evidencia de audio en ese momento, al menos 100 rondas”, dijo McCraw.

Un oficial de recursos escolares no estaba en el sitio.

“La conclusión es que el oficial (de recursos escolares) no estaba en la escena, no en el campus, pero escuchó la llamada al 911 con un hombre con un arma, condujo de inmediato al área, aceleró hacia lo que pensó que era el hombre con un arma (El oficial fue) a la parte trasera de la escuela, que resultó ser un maestro y no el sospechoso”, dijo McCraw.

11:35 a.m.: Tres policías de Uvalde ingresaron a la escuela por la misma puerta que el pistolero, quien les disparó. Dos de los oficiales fueron alcanzados por disparos y sufrieron “heridas raspantes”, dijo McCraw.

11:37 a.m.: Ramos disparó alrededor de 16 rondas más mientras estaba atrincherado dentro de un salón de clases.

“Había 58 revistas en total en la escuela”, dijo McCraw.

12:03 p.m.: Llegaron hasta 17 oficiales más y estaban dentro de la escuela, incluido el oficial al mando. Al mismo tiempo, una persona no identificada llamó al 911 desde el interior de un salón de clases y susurró que estaban en la habitación donde el pistolero estaba disparando. La llamada duró 1 minuto y 23 segundos.

12:10 p.m.: La misma persona volvió a llamar al 911 y dijo que había varias personas muertas.

12:15 : Un equipo táctico ingresó al edificio de la escuela y se unió a los oficiales que ya se encuentran allí.

12:16 p.m.: una de las personas que llamaron al 911 informó que había “ocho o nueve” personas que aún estaban vivas.

12:21 p.m.: se pueden escuchar tres disparos en el audio del 911, seguidos de un niño que dice: “le disparó a la puerta”.

12:46 p.m.: una persona que llamó le dijo al 911 que podía escuchar a la policía.

12:50 p.m.: Los oficiales ingresaron al salón de clases después de recibir las llaves del conserje.

12:51 p.m.: Una persona que llamó le dijo al operador del 911 que sonaba como si los oficiales estuvieran dentro de la habitación.

Durante la conferencia, McCraw reveló más sobre la huella digital del pistolero en los meses previos al tiroteo. El 1 de marzo, dijo que el atacante discutió la compra de un arma en un chat grupal en Instagram. El 14 de marzo, hizo una publicación en Instagram, diciendo “10 días más”, según el director de DPS.

Alguien respondió a la publicación y le preguntó a Ramos: “¿vas a disparar en la escuela o algo así?”.

“El sujeto respondió: ‘No. Y deja de hacer preguntas tontas y verás'”, dijo McCraw.

En un mensaje de Facebook a otra persona, Ramos había dicho que le iba a disparar a su abuela, dijo McCraw. Lo hizo antes de entrar a la escuela el martes. Ella estaba en estado grave desde el miércoles por la tarde.

“Por qué y cómo se está analizando en este momento. Y les diré esto, en este momento se están analizando cientos, miles de pistas más, porque no hemos respondido todas las preguntas. No nos hemos metido en el por qué”, dijo McCraw.

Durante la conferencia de prensa del viernes, McCraw también dijo: “Se trata de encontrar hechos y reportarlos lo más rápido que podamos. No se trata de tratar de defender o no se trata de tratar de evaluar o incluso ser hipercrítico de los hechos”.