‘COVID-19 puede ayudarnos en esta temporada de gripe’Médico de Tampa Bay dice que los preparativos para la pandemia pueden hacer que la temporada de gripe sea ‘más ligera’

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los floridanos se enfrentan a una gran caída, y las circunstancias son ciertamente únicas.

En medio de una pandemia, mientras un virus peligroso se propaga desenfrenadamente en todo el mundo, hay otra preocupación que agregar a la lista, y el estado del sol, en particular, está en la mira cuando se trata de ser un objetivo.

En medio de la pandemia y también de la temporada de huracanes, ahora estamos a solo unas semanas del inicio de la temporada de gripe, que comienza en octubre.

Pero, antes de que se preocupe demasiado, hay noticias prometedoras en el horizonte. La pandemia de COVID-19 puede terminar ayudándonos.

“Es difícil de predecir”, dijo el Dr. Paul Nanda. “Mi mejor suposición ahora es que podríamos tener una temporada de gripe más ligera”.

El Dr. Nanda es el director médico de TGH Urgent Care impulsado por Fast Track. Él dice que las diez ubicaciones en el área de Tampa Bay se han llenado durante la pandemia.

Sin embargo, también se apresura a señalar la reciente caída de casos.

“En este momento, en Tampa, vimos ese aumento, a fines de junio, principios de julio”, nos dijo el Dr. Nanda. “Ese aumento se ha reducido un poco, por lo que ahora probablemente los hospitales, más que nunca, estén preparados con espacio físico y capacidad.”

Entonces, ¿cómo es que una pandemia realmente puede ayudar a nuestra próxima temporada de gripe?

Las medidas de seguridad que se tomen durante la pandemia de COVID-19 beneficiarán a la población, según el médico de Tampa.

“La gente se está enmascarando, no sale cuando está enferma. Nos lavamos más las manos”, explicó el Dr. Nanda.

¡El mayor consejo del Dr. Nanda es que no se salte la vacuna contra la gripe! Con eso en mente, 8 On Your Side quería saber cuándo las personas deberían recibir la vacuna.

El Dr. Nanda dice que principios de octubre es el punto óptimo, ya que la inyección tarda aproximadamente dos semanas en ser efectiva.

“La prevención es realmente la mejor medicina. Entonces, si puede hacer algo para protegerse, esta es una de las cosas que puede hacer”, dijo.

Y resulta que hay una pregunta muy importante que debe hacerle a su médico antes de vacunarse contra la gripe.

El Dr. Nanda sugiere hacerle esta pregunta a su médico. “¿Esto cubre tres cepas o cuatro cepas? Quieres el que cubre cuatro cepas”, sostiene.

La mayoría de las vacunas contra la gripe, en promedio, costarán 25 dólares. Algunos son gratuitos con seguro.

Este año, más que nunca, dice el Dr. Nanda, es crucial cuando se trata de vacunarse contra la gripe.

Para las personas que pueden estar indecisas, yendo y viniendo mientras debaten sus opciones para recibir la vacuna o no, el Dr. Nanda ofrece los siguientes consejos.

“Si puede hacer algo para protegerse, creo que debería hacerlo”.

