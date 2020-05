Coronavirus: ¿Qué tan seguro es volar desde Tampa?

TAMPA, Fla. (WFLA) – A medida que se acerca el verano y las restricciones se levantan lentamente, muchos se preguntan si deben mantener sus planes de viaje de verano y si será seguro volar.

En el Aeropuerto Internacional de Tampa, están viendo alrededor de 200 vuelos al día, tanto llegadas como salidas. Eso se compara con alrededor de 500 por día esta vez el año pasado. También están viendo menos pasajeros, con un promedio de alrededor de 7,000-8,000 diarios ahora, en comparación con 70-80,000 diarios en 2019, según la portavoz Emily Nipps.

“Vas a ver a menos personas dando vueltas porque les pedimos a las personas que no vengan al aeropuerto a menos que tengan un boleto. Por lo tanto, todavía está bastante vacío en el aeropuerto, pero estamos comenzando a ver el tráfico”. dijo Nipps.

En el aeropuerto internacional de St. Pete-Clearwater, reportaron solo 5,799 pasajeros en abril debido a COVID-19. PIE informó una pérdida del 97% en el tráfico de pasajeros.

El menor número de pasajeros no significa que experimentará un vuelo vacío porque las aerolíneas están reduciendo la cantidad de vuelos.

Las fotos que circulan en las redes sociales han mostrado numerosos vuelos llenos. La reacción ha provocado que varias aerolíneas no adopten políticas de asientos intermedios y / o límites de capacidad del 60-70%.

Los expertos recomiendan si planea volar, para asegurarse de llevar desinfectante para las manos, toallitas y usar una máscara.

“Sigue siendo importante practicar esos principios de usar una máscara, lavarnos las manos y mantenernos seguros. Algunas aerolíneas dicen que dejarán el asiento del medio vacío, que no mide exactamente 6 pies, pero al menos está extendido. Si tiene otro modo de viaje, probablemente lo tomaré, o retrasaré los viajes no esenciales si puedo “, dijo el Dr. Paul Nando, Director Médico de TGH Urgent Care.

“Cada decisión que tomamos tiene un riesgo y beneficios y depende de sus condiciones médicas actuales. Si tiene más de 65 años o tiene una enfermedad cardíaca, EPOC o cualquier cosa que haya debilitado su sistema inmunológico, no sé si Recomendaría el clima ahora para viajes no esenciales. Si puede conducir, ese es el lugar más seguro “.

El Dr. Nando dijo que si tiene que volar, asegúrese de usar una máscara, y también sugirió contactar a la aerolínea para verificar sus procedimientos de distanciamiento social.

