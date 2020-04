Video viral muestra una gran fiesta en Chicago en medio de una pandemia de coronavirus

CHICAGO (WGNTV) – El video de una fiesta en casa el sábado por la noche, según los informes, en el West Side se volvió viral y causó preocupación entre los residentes.

El video, subido por Tink Purcell, ha alcanzado más de 50,000 acciones en menos de un día.

La policía de Chicago no pudo confirmar la ubicación de la fiesta, pero muchos residentes le han dicho a WGN que tuvo lugar en algún lugar del West Side.

El sábado por la tarde, CPD emitió la siguiente declaración.

“Somos conscientes de un video que circula en las redes sociales que muestra una gran fiesta en casa dentro de una supuesta residencia de Chicago. Si bien no podemos autenticar la naturaleza o la ubicación de la reunión, queremos recordar a todos los requisitos de distanciamiento social vigentes. El CPD dispersará a las multitudes en violación de los requisitos de distanciamiento social y, si es necesario, emitirá citaciones o, como último recurso, hará cumplir mediante arresto “.

El comentario principal en el video de Facebook menciona cómo hay demasiadas personas en la fiesta. WGN recibió varios consejos de los espectadores expresando su consternación.

“Esto me molesta porque todos piensan en sí mismos y no en otros a los que podrían estar propagándoles”, dijo la residente de Chicago Jayna Lynn. “La muerte no parece algo serio para la mayoría durante esta pandemia”.

El virus ha afectado desproporcionadamente los lados sur y oeste con la comunidad afroamericana que representa el 46% de las muertes en la ciudad.

WGN planea preguntarle al gobernador Pritzker si ha visto el video en su actualización de coronavirus a las 2:30 pm.

Advertencia: este video no está censurado. Se recomienda la discreción del espectador.