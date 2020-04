El condado de Hillsborough considera reabrir la economía local

TAMPA, Fla. (WFLA) – El Grupo de Política de Emergencia del Condado de Hillsborough (EPG) está en conversaciones para potencialmente reabrir la economía local.

En una nota obtenida por 8 On Your Side, el administrador del condado de Hillsborough, Mike Merrill, dijo que el grupo se reunirá el jueves para discutir la reapertura de la economía local durante la crisis del coronavirus. El memorando fue enviado a los ocho miembros de la EPG.

“Ya había estado trabajando con nuestros expertos médicos y [Department of Health] en los enfoques de una estrategia de reapertura local que teníamos la intención de presentar a la EPG”, escribió Merrill. “El enfoque finalmente ordenado por el Gobernador puede limitar el curso que las jurisdicciones locales pueden tomar; sin embargo, creemos que una conversación comunitaria aquí en Hillsborough es necesaria y valiosa. De hecho, todas las autoridades creíbles sobre este tema enfatizan que no todas las comunidades en todo el país manifiesta el virus exactamente de la misma manera y, por lo tanto, las soluciones y enfoques exitosos para gestionar una reapertura no deberían ser los mismos “, escribió.

Merrill continuó describiendo lo que él llama el “apuntalamiento de los bloques de construcción”. Dijo que la implementación de una sólida recopilación de datos, análisis y modelado es importante “para garantizar que estamos logrando los resultados previstos y para facilitar un reajuste rápido en la estrategia si

necesario “. Dijo que también es importante entender la enfermedad.

La reunión de EPG del jueves comenzará a la 1:30 p.m.

