Coronavirus de Florida: los condados de Tampa Bay informan 0 casos de COVID-19 en hogares de ancianos

TAMPA, Florida (WFLA) – 8 On Your Side está investigando después de que algunos condados del área de Tampa Bay dicen que no tienen casos de coronavirus en ninguno de sus hogares de ancianos y centros de asistencia.

Luchamos por la divulgación de esta información para que tome una decisión informada para sus seres queridos. Ahora, estamos cavando más profundo para ver lo que no se muestra en estos datos.

8 On Your Side Investigates ha estado estudiando detenidamente los datos estatales que nombran centros de atención a largo plazo con coronavirus.

Hay diez condados en nuestra área de observación.

Si bien la mitad informa brotes, los cinco condados restantes dicen que prácticamente no tienen ningún caso dentro de sus hogares de ancianos y centros de vida asistida.

“Todavía no se está haciendo lo suficiente para identificar brotes en estas instalaciones”, dijo Brian Lee, director ejecutivo de Families for Better Care.

Los defensores sin fines de lucro de Lee para residentes de hogares de ancianos en Florida y más allá.

8 On Your Side le mostró a Lee estos datos.

Tres condados del área de Tampa Bay, Citrus, Hardee y Hernando, dicen que no tienen instalaciones con alguien que dé positivo por COVID-19.

Mientras tanto, el condado de Highlands informa coronavirus en una sola instalación.

Es la misma situación en Pasco, un condado con una población de más de medio millón de personas.

Lee y otros defensores de hogares de ancianos temen al informar y la falta de pruebas está manteniendo estos números bajos.

8 On Your Side quería saber qué se podía hacer ahora para evaluar a nuestros mayores.

“Hay una olla de oro, esencialmente un fondo para sobornos, que los hogares de ancianos han estado utilizando durante años para proyectos especiales”, dijo Lee.

El nombre del estado para esta olla de oro es Proyectos de reinversión de multas de dinero civil en hogares de ancianos.

Esencialmente, son fondos recaudados de multas.

Lee dice que actualmente hay más de $ 13 millones en este fondo.

Su organización sin fines de lucro está pidiendo que el dinero se use para comprar máquinas de prueba rápida para cada hogar de ancianos de Florida.

“Si se implementaran estas máquinas de prueba, podríamos comenzar a identificar qué residentes están infectados, qué personal está infectado y podría estar sucediendo de manera continua”, dijo Lee.

Hasta el lunes, la División de Manejo de Emergencias de Florida le dice a 8 On Your Side que la Guardia Nacional solo había realizado pruebas en dos hogares de ancianos en el área de Tampa Bay.

8 On Your Side continúa buscando una solución de prueba.

Nos hemos comunicado con el estado para obtener más información sobre los proyectos de reinversión de multas civiles por dinero en hogares de ancianos.

Si faltan pruebas en su hogar de ancianos, envíe un correo electrónico a MSaeidi@WFLA.com.

