Coronavirus de Florida: peluqueros de perros del condado de Pinellas entre los negocios que pueden reabrir el lunes

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – La orden Safer-At-Home del condado de Pinellas expirará el lunes y los comisionados ahora se apoyan en la orden de la fase uno del gobernador para reabrir Florida.

Esa orden dejó a la gente con muchas preguntas.

El sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, dijo que la orientación del gobernador DeSantis es clara como el barro el viernes por la mañana.

Dejando a muchos dueños de negocios preguntándose si pueden abrir Connie Dexter, propietaria de un salón de peluquería canina.

“Soy dueño de Chip’s Clips junto con mi esposo Matt”, dijo Dexter.

Su negocio de peluquería canina cerró hace 30 días después de que el Condado de Pinellas emitiera su orden Safer-At-Home.

“Muchos clientes estaban confundidos. Muchos no podían entender por qué no nos consideraban esenciales”, dijo Dexter.

Entonces, cuando el gobernador DeSantis anunció su primera fase de reapertura de Florida, dijo que los restaurantes y las tiendas podrían abrir nuevamente, pero que las salas de conciertos, gimnasios, bares, discotecas, estudios de danza y yoga, peluquerías y salones de uñas tenían que mantener sus puertas cerradas.

Pero no se mencionó a los peluqueros de mascotas, dejando a Dexter para llegar a 8 On Your Side.

“Al principio, ¿pensamos qué? ¿Qué pasa con nosotros? Lo que estoy seguro es que muchas otras empresas sintieron de la misma manera”, dijo Dexter. “Está bien, restaurantes y tiendas … Hay mucha gente reuniéndose en esos lugares. Incluso si los mantienes alejados de nuestra tienda, no tenemos gente. Tenemos perros”.

El viernes por la mañana se reunieron los comisionados del condado de Pinellas.

“Las órdenes del gobernador han sido muy difíciles de interpretar. Hemos tenido que aplicar algo de juicio a eso”, dijo Barry Burton, administrador del condado de Pinellas.

Después de hablarlo …

“Las cosas que hemos estado escuchando varias veces al día, lavadores de autos, peluqueros de perros, cuál es la historia sobre ellos”, preguntó el comisionado Pat Gerard.

La votación fue unánime. A partir del lunes, las empresas no esenciales, como los lavados de autos y los peluqueros de mascotas, pueden volver a abrir siempre que sigan las pautas de distanciamiento social.

“Estamos felices. Estamos listos para partir. Nos hemos estado preparando”, dijo Dexter.

En el condado de Pinellas, la reapertura seguirá lo que propuso el gobernador, excepto por la aclaración sobre los lavados de autos y los peluqueros de mascotas que pueden abrir. Se pueden abrir playas y piscinas, y los museos y bibliotecas también funcionarán por debajo del 25% de su capacidad.