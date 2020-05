Coronavirus de Florida: Laboratorio culpado por miles de pruebas inexactas contra incendios

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA (WFLA) – La compañía de laboratorio culpó a miles de resultados inexactos de la prueba COVID-19 por romper su silencio.

“Todas estas tonterías acerca de que las pruebas no son confiables y no se almacenan correctamente son mentiras completas”, dijo Rick Martin, CEO del laboratorio molecular MicroGenDX. “Quieren un chivo expiatorio”.

La compañía de atención médica de Florida AdventHealth dijo que es posible que hasta 33,000 pacientes de Florida que tomaron las pruebas COVID-19 hayan recibido resultados incorrectos o no hayan recibido ningún resultado.

AdventHealth culpa directamente a un laboratorio de terceros; Sin embargo, se han negado a identificar ese laboratorio.

“¿Eres el CEO del laboratorio con el que AdventHealth ha cortado lazos?” preguntó el periodista de investigación Mahsa Saeidi.

“Sí”, dijo Martin. “Entiendo que la gente esté enojada”.

Linda Misner se hizo la prueba el 1 de mayo, pero aún no tiene idea de si es COVID-19 positiva. 8 On Your Side está trabajando para ayudarla a obtener respuestas.

“Fue muy frustrante no obtener ningún resultado”, dijo Misner.

Según Martin, MicroGenDX ha procesado casi 60,000 pruebas para AdventHealth, incluidas las que ahora están en cuestión.

AdventHealth afirma que han notificado a las agencias reguladoras apropiadas y que no tienen confianza en la confiabilidad de las pruebas.

Martin respondió el martes diciendo que su compañía ha trabajado con las principales instituciones durante más de una década.

“Entonces, si fue positivo, pueden confiar en que es positivo”, dijo Martin.

8 On Your Side preguntó por qué AdventHealth dice lo contrario.

“Debido a que observaron el almacenamiento de la muestra”, dijo Martin, “asumieron que esas muestras ya no son viables”.

El hospital y el laboratorio aparentemente están en conflicto por el almacenamiento de muestras.

Mientras esperamos que los reguladores intervengan en la disputa de almacenamiento de muestras, Martin dice que quiere ayudar a los floridanos que quedan en el limbo.

“Si no obtuvieron un resultado, les proporcionaremos un kit de prueba y los probaremos”, dijo Martin.

Si desea ponerse en contacto con MicroGenDX, puede visitar su sitio web en este enlace .

Martin dice que si te comunicas directamente con el laboratorio, responderán tus preguntas y te harán otra prueba.

8 On Your Side contactó a AdventHealth sobre las acusaciones de Martin el martes.

Nos remitieron a una declaración previa:

” Respetamos nuestra declaración inicial y notificamos a las agencias reguladoras apropiadas sobre los problemas que experimentamos con este laboratorio. Nuestro enfoque completo es notificar y acomodar a todos los consumidores que se han visto afectados por esta situación. Nuestros equipos están trabajando las 24 horas para contactar estos individuos y evaluar cómo podemos ayudarlos mejor, lo que puede incluir una cita con un proveedor y una nueva prueba en algunas circunstancias. Cualquier persona que experimente síntomas de COVID-19 debe buscar atención médica de inmediato ” . – AdventHealth

Últimas Noticias de tampahoy.com: