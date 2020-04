Coronavirus de Florida: Errores, información incompleta encontrada en la lista estatal de hogares de ancianos afectados

TAMPA, Florida (WFLA): si tiene familiares o amigos en un hogar de ancianos local, desea saber que están a salvo del coronavirus. Pero 8 On Your Side descubrió que la lista maestra de centros de atención para ancianos y hogares de ancianos de Florida con casos de COVID-19 no solo está incompleta, en algunos casos, es simplemente errónea.

Desde el lunes, el sitio web del Departamento de Salud de Florida ha reportado dos casos de coronavirus en instalaciones en el condado de Hernando.

Por lo tanto, una instalación del condado de Hernando debería estar en la lista maestra publicada por el estado. Sin embargo, no lo es .

8 On Your Side ha estado presionando a los funcionarios de salud estatales para que incluyan información de importancia crítica en esta lista, como el número de casos en cada instalación, el desglose de las infecciones entre residentes y miembros del personal y el número de muertes.

“Tenemos que arreglar la lista”, dijo Luke Neumann.

Neumann es el Vicepresidente de Servicio y Desarrollo de Relaciones en Palm Garden, una organización de atención médica que opera 14 centros especializados de enfermería y rehabilitación en todo el estado. Señala otro problema con la lista.

Él dice que tres instalaciones en la lista son actualmente 100% libres de COVID-19. Según Neumann, actualmente no hay casos de coronavirus en Palm Garden of Clearwater, Palm Garden of Largo y Palm Garden of Winter Haven. Palm Garden lanzó una declaración que cumple con HIPAA sobre sus instalaciones que puede leer en su totalidad a continuación.

Neumann no cree que tener un caso a la vez deba colocarlo en una lista junto con las instalaciones que luchan contra un brote.

“Cuando publicas una lista COVID de hogares de ancianos que es inexacta, solo aumenta la ansiedad entre aquellos que aman a las personas que servimos y protegemos”, dijo.

El hombre que supervisa esta lista maestra es el jefe del Departamento de Salud de Florida, el Dr. Scott Rivkees.

8 On Your Side ha escuchado de los televidentes que usan esta lista para tomar decisiones de vida o muerte sobre sus seres queridos. Después de llamadas y correos electrónicos, estamos buscando respuestas desde la parte superior.

El miércoles, solicitamos hablar con el Dr. Rivkees sobre los problemas relacionados con la lista y la respuesta de los hogares de ancianos.

Declaración completa de Palm Garden que cumple con HIPAA sobre las tres instalaciones :

“Palm Garden of Clearwater no tiene un caso positivo.

El 4/5/20, un residente fue ingresado en Palm Garden of Clearwater desde el hospital. Creamos unidades reductoras desde el principio para aislar a los nuevos residentes para la observación de los síntomas de COVID-19 y las pruebas de COVID-19. Probamos el residente para COVID el 4/6/20. Recibimos la prueba el 8/4/20 y el resultado fue positivo. El residente fue trasladado de inmediato a nuestra Unidad de Aislamiento COVID. Volvimos a probar el 14/04/20 y el resultado fue negativo para COVID-19. Probamos nuevamente 48 horas después, el 16/04/20. Nuevamente, el resultado fue negativo para COVID-19. El 17/4/20, el residente fue trasladado nuevamente a nuestra unidad de bajada para observación durante otros 14 días. Nuestro residente aún no muestra síntomas y no tiene COVID.

Hasta la fecha, hemos evaluado a 58 residentes sin resultados positivos. Continuamos evaluando a cada nuevo residente al momento de la admisión, volvemos a evaluar dentro de los 7 días posteriores a la admisión, después de citas externas médicamente esenciales y con síntomas calificativos.

Palm Garden of Largo no tiene un caso COVID-19 positivo.

El 28/03/20, un residente fue admitido en nuestra unidad de reducción y examinado para COVID-19. El 04/02, el resultado de la prueba COVID fue negativo. El 04/04/20 el residente fue trasladado al hospital y se volvió a hacer la prueba de COVID, con un resultado positivo. Han pasado más de 14 días desde su hospitalización. No hemos tenido un resultado positivo de la prueba COVID-19 en Palm Garden of Largo desde entonces.

Hasta la fecha, hemos probado más de 70 de nuestros residentes actuales sin resultados positivos. Continuamos evaluando a todos los residentes al momento de la admisión y luego los evaluamos nuevamente dentro de los 7 días, y evaluamos después de cada cita externa médicamente esencial, y evaluamos cada vez que vemos síntomas.

Palm Garden of Winter Haven no tiene un caso COVID-19 positivo.

Palm Garden of Winter Haven se incluyó erróneamente en la lista que el gobernador publicó. Dos residentes dieron positivo sin ningún signo o síntoma. Ambos fueron aislados de inmediato. Ambos fueron observados durante 14 días y fueron asintomáticos. Ambos fueron probados y el resultado fue negativo. Ambos residentes fueron nuevamente examinados 48 horas después. Todas las pruebas fueron negativas. Las fechas para los resultados de su segunda prueba negativa se informaron el 4/15 y el 4/16 al DOH. Palm Garden of Winter Haven no tiene COVIDOS “.

