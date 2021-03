Coronavirus de Florida: el estado reporta 4,791 nuevos casos, 101 nuevas muertes

Tampa (WFLA)- El departamento de salud de Florida añadió un total de 4,791 nuevos casos de coronavirus en el informe del martes, con lo que el número acumulado de casos en el estado asciende a 1,984,425 desde que comenzó la pandemia hace poco más de un año.

Nuevos casos notificados (1,984,425 en total desde el inicio de la pandemia):

Martes: 4,791

Lunes: 2,826

Domingo: 3,699

Sábado: 5,244

Viernes: 5,214

Porcentaje positivo:



El último informe del Departamento de Salud de Florida muestra que el estado recibió 96,878 resultados de PCR o de laboratorio de antígenos de todo el estado el lunes. De esas pruebas, el estado dice que el 7.86% fueron positivas.

Monday: 7.86%

Sunday: 8.89%

Saturday: 7.79%

Friday: 6.80%

Thursday: 6.34%

Porcentaje positivo incluye personas que han sido probados varias veces para el virus, pero una persona sólo se cuenta una vez al día, incluso si se reciben múltiples resultados para ellos.

Porcentaje de positividad:



El porcentaje de positividad para casos nuevos fue del 5,95% el lunes. El porcentaje de positividad para casos nuevos es el número de personas que prueban PCR (hisopos nasales) o antígeno-positivo por primera vez dividido por todas las personas que se analizaron ese día. Eso no incluye a las personas que ya dieron positivo una vez y que han sido reprobadas para ver si todavía están infectadas.

Lunes: 5.95%

Domingo: 6.13%

Sábado: 5.69%

Viernes: 5.16%

Jueves: 4.88%

Muertes nuevas de residentes en la Florida (32,449 en total desde el inicio de la pandemia):



Los funcionarios de salud reportaron 101 muertes por nuevos coronavirus entre los residentes de la Florida en el informe del martes, aumentando el número total de floridanos que han muerto durante la pandemia a 32,449. El total de muertes no residentes es de 612.

The daily report from the health department does not provide the exact date of each death, which means the deaths reported may not be from the past 24 hours. It can sometimes take weeks for fatalities to be logged.

Martes: 101

Lunes: 93

Domingo: 30

Sábado: 80

Viernes: 105

Nuevas hospitalizaciones (82,584 acumuladas desde que comenzó la pandemia):

Martes: 277

Lunes: 51

Domingo: 54

Sábado: 196

Viernes: 243

Vacunas COVID-19 administradas:



UN total de 4,338,099 personas han sido vacunadas en Florida. De ellos, 2,431,540 han recibido su serie completa de dos dosis, y 110,532 han completado una serie de dosis de la vacuna, mientras que 1,906,559 sólo han recibido la primera dosis. La mayoría de las personas que han sido vacunadas en Florida están en el grupo de 74 a 65 años de edad.

Lunes: 85,849

Domingo: 48,064

Sabado: 63,038

Viernes: 109,372

Jueves: 136,120

Aquí están los casos por condado en la Bahia de Tampa:

HILLSBOROUGH COUNTY

Casos: 116,309

Fallecimientos: 1,566

PINELLAS COUNTY

Casos: 69,334

Fallecimientos: 1,520

SARASOTA COUNTY

Casos: 28,092

Fallecimientos: 751

MANATEE COUNTY

Casos: 33,386

Fallecimientos: 630

PASCO COUNTY

Casos: 34,868

Fallecimientos: 671

POLK COUNTY

Casos: 59,111

Fallecimientos: 1,204

HERNANDO COUNTY

Casos: 11,877

Fallecimientos: 431

HIGHLANDS COUNTY

Casos: 7,448

Fallecimientos: 311

CITRUS COUNTY

Casos: 10,035

Fallecimientos: 419

HARDEE COUNTY

Casos: 2,862

Fallecimientos: 35