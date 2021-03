Coronavirus de Florida: el estado reporta 4,599 nuevos casos, 55 nuevas muertes

Tampa, Florida (AP)- El departamento de salud de Florida añadió un total de 4,599 nuevos casos de coronavirus en el informe del miércoles, con lo que el número acumulado de casos en el estado asciende a 1,989,024 desde que comenzó la pandemia hace poco más de un año.

Nuevos casos notificados (1.989.024 en total desde el inicio de la pandemia):

Miercoles: 4,599

Martes: 4,791

Lunes: 2,826

Domingo: 3,699

Sabado: 5,244

Porcentaje positivo:



El último informe del Departamento de Salud de Florida muestra que el estado recibió 101,330 resultados de PCR o de laboratorio de antígenos de todo el estado el martes. De esas pruebas, el estado dice que el 7.16% fueron positivas.

Martes: 7.16%

Lunes: 7.86%

Domingo: 8.89%

Sábado: 7.79%

Viernes: 6.80%

Porcentaje positivo incluye personas que han sido probados varias veces para el virus, pero una persona sólo se cuenta una vez al día, incluso si se reciben múltiples resultados para ellos.

Positividad porcentual:



El porcentaje positividad para casos nuevos fue del 5,57% el martes. El porcentaje de positividad para casos nuevos es el número de personas que prueban PCR (hisopos nasales) o antígeno-positivo por primera vez dividido por todas las personas que se analizaron ese día. Eso no incluye a las personas que ya dieron positivo una vez y que han sido reprobadas para ver si todavía están infectadas.

Martes: 5.57

Lunes: 5.95%

Domingo: 6.13%

Sábado: 5.69%

Viernes: 5.16%

Nuevas muertes de residentes en la Florida (32,504 en total desde el inicio de la pandemia):



Los funcionarios de salud reportaron 55 muertes por nuevos coronavirus entre los residentes de la Florida en el informe del miércoles, aumentando el número total de floridanos que han muerto durante la pandemia a 32,504. El total de muertes no residentes es de 616.



El informe diario del departamento de salud no proporciona la fecha exacta de cada muerte, lo que significa que las muertes reportadas pueden no ser de las últimas 24 horas. A veces puede tomar semanas para que las muertes.

Miércoles: 55

Martes: 101

Lunes: 93

Domingo: 30

Sábado: 80

Nuevas hospitalizaciones (82.786 acumuladas desde que comenzó la pandemia):

Miércoles: 202

Martes: 277

Lunes: 51

Domingo: 54

Sábado: 196

Vacunas de COVID-19 administradas:



UN total de 4.464.035 personas han sido vacunadas en Florida. De ellos, ,.496,435 han recibido su serie completa de dos dosis, y 120,745 han completado una serie de dosis de la vacuna, mientras que 1,967,600 solo han recibido la primera dosis. La mayoría de las personas que han sido vacunadas en Florida están en el grupo de 74 a 65 años de edad.

Martes: 125,936

Lunes: 85,849

Domingo: 48,064

Sábado: 63,038

Viernes: 109,372

Casos y fallecimientos por condado:

HILLSBOROUGH COUNTY

Casos: 116,691

Fallecimientos: 1,567

PINELLAS COUNTY

Casos: 69,468

Fallecimientos: 1,522

SARASOTA COUNTY

Casos: 28,175

Fallecimientos: 751

MANATEE COUNTY

Casos: 33,536

Fallecimientos: 630

PASCO COUNTY

Casos: 34,961

Fallecimientos: 676

POLK COUNTY

Casos: 59,264

Fallecimientos: 1,203

HERNANDO COUNTY

Casos: 11,902

Fallecimientos: 435

HIGHLANDS COUNTY

Casos: 7,464

Fallecimientos: 311

CITRUS COUNTY

Casos: 10,081

Fallecimientos: 419

HARDEE COUNTY

Casos: 2,863

Fallecimientos: 35