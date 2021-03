Coronavirus de Florida: el estado reporta 2.826 nuevos casos, 93 nuevas muertes

LONDRES (AP) - En los últimos días, países como Dinamarca, Irlanda y Tailandia suspendieron temporalmente el uso de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca luego de que se informara que algunas personas que recibieron una dosis desarrollaron coágulos de sangre, aunque no hay evidencia de que la inyección fuera responsable. La Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud dicen que los datos disponibles no sugieren que la vacuna haya causado los coágulos y que las personas deben continuar inmunizadas. Aquí hay un vistazo a lo que sabemos y lo que no.

¿QUÉ SUCEDIÓ?