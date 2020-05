Coronavirus de Florida: el estado oculta el número total de casos en hogares de ancianos

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA (WFLA): está claro que COVID-19 puede propagarse como un incendio forestal dentro de un hogar de ancianos.

Es por eso que 8 On Your Side ha luchado para que el estado publique datos sobre los casos de COVID-19 en esas instalaciones. Ahora, un abogado de Sarasota dice que el estado no nos cuenta toda la historia.

Desde hace meses, las familias le han dicho a 8 On Your Side que los hogares de ancianos no divulgan información sobre infecciones en tiempo real.

Como resultado, dice Pam Fox, nunca tuvo la oportunidad de salvar a su madre , Goldie Cummings.

“No le dieron a las familias la oportunidad de tomar una decisión”, dijo Fox.

El abogado de edad avanzada Andre Boyer ha estado siguiendo nuestros informes cuando presionamos al estado para que revelara brotes en hogares de ancianos.

El abogado de Sarasota también ha estado rastreando el número total de infecciones para sus clientes.

“Fue un recuento desde el principio”, dijo Boyer. “Claramente, era preocupante”.

Boyer estaba preocupado por el creciente número de residentes de edad avanzada y miembros del personal que contraen coronavirus.

Utilizando el sitio web del Departamento de Salud de Florida, Boyer registró el número total de casos.

Pero de repente, el lunes, esa información fue eliminada.

En este momento, Florida parece estar ocultando el número total de infecciones por coronavirus en hogares de ancianos desde el comienzo de esta pandemia.

“Tal vez no está sumando, ¿por qué debería importarle a alguien?” preguntó el periodista de investigación Mahsa Saeidi.

“No hay demasiada información en este caso”, dijo Boyer.

“Sin esta información, y sabiendo cuál es el aumento de la infección en un condado en particular, o incluso en todo el estado, los residentes no pueden saber cuál es su nivel de riesgo, los miembros de la familia no pueden saber cuál es su nivel de riesgo”. Boyer agregado.

Florida dice que estaban racionalizando la información, pero como señaló 8 On Your Side, eliminar la información no es lo mismo que racionalizarla.

A continuación encontrará la declaración del Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Florida:

” El estado ha compilado una lista de centros de atención a largo plazo con la información disponible actual que el personal de cada centro informa al Departamento a través del Sistema de estado de emergencia de la Agencia para la Administración de Atención Médica. Esta lista refleja datos en tiempo real que rastrea cómo el COVID impacta a largo plazo. instalaciones de atención a término en Florida día a día. Esta información se racionalizó para proporcionar un informe más completo de los casos activos de COVID-19 en centros de atención a largo plazo en Florida, y el estado sigue comprometido a proporcionar la información más actualizada sobre los casos de COVID-19 en Florida. El impacto de COVID-19 en hogares de ancianos se transmite claramente en el informe actual. El informe contiene información sobre el tipo de centro de atención a largo plazo, cuándo se proporcionó la información, el número de residentes con COVID-19, el número de residentes diagnosticados con COVID que han sido transferidos fuera del centro y el número de personal que tiene COVID “. -Centro de información conjunta sobre COVID-19 para el estado de Florida

Continuaremos presionando al estado para que revele el número total de casos en centros de atención a largo plazo junto con el número de muertes en hogares de ancianos específicos.