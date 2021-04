Coronavirus de Florida: el estado informa 7,296 nuevos casos, 92 nuevas muertes

HARLINGEN, Texas (Informe fronterizo) - La reacción a los arrestos de los líderes de We Build the Wall fue rápida y dolorosa el jueves en el sur de Texas, donde muchos se oponen a un muro fronterizo de 3 millas que la organización recaudó dinero para construir en propiedad privada este año. el Río Grande al sur de Mission, Texas.

El jueves, el ex estratega jefe del presidente Donald Trump, Steve Bannon, y tres asociados de We Build The Wall fueron acusados de cargos penales por colaborar en línea para recaudar más de $ 25 millones para construir estructuras privadas de muros fronterizos, pero en realidad gastaron muy poco de los fondos. en la pared. La acusación, que fue revelada en Nueva York, alega que Bannon tomó $ 1 millón de los fondos donados y se los dio al coacusado Brian Kolfage, fundador de We Build the Wall, para su uso personal. Según la acusación formal, los acusados utilizaron facturas falsas y acuerdos de proveedores falsos para tratar de ocultar sus esfuerzos. Según el acuerdo, Bannon y sus coacusados supuestamente pagaron a Kolfage $ 100,000 por adelantado y $ 20,000 mensuales adicionales.