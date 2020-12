Coronavirus de Florida: el estado informa 17192 nuevos casos, el mayor salto en un solo día en nuevos casos de COVID-19

TAMPA (WFLA) -El Departamento de Salud de Florida informó el jueves 17,192 nuevos casos, lo que representa el mayor aumento en un solo día en nuevos casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.

Nuevos casos notificados (1.323.315 en total desde el inicio de la pandemia):

Jueves 31 de diciembre: 17192

Miércoles 30 de diciembre: 13.871

Martes 29 de diciembre: 12,075

Lunes. 28 de diciembre: 8.198

Domingo 27 de diciembre: 7.391

Sábado 26 de diciembre: 17.042

Porcentaje positivo :

El Departamento de Salud de Florida dijo que recibió 166,439 PCR o resultados de laboratorio de antígenos de todo el estado el miércoles. De esas pruebas, el estado dice que el 13,27% fueron positivas. El porcentaje positivo incluye a las personas que se han hecho varias pruebas del virus, pero una persona solo se cuenta una vez al día, incluso si se reciben varios resultados.

Miércoles: 13,27%

Martes: 10.03%

Lunes: 26,29%

Domingo: 13,86%

Sábado: 11,36%

Viernes: 10,46%

Porcentaje de positividad:

El porcentaje de positividad para nuevos casos fue del 11,57% el miércoles. El porcentaje de positividad para casos nuevos es la cantidad de personas que obtienen pruebas de PCR (frotis nasales) o que dan positivo a antígeno por primera vez dividido por todas las personas que se hicieron la prueba ese día. Eso no incluye a las personas que ya dieron positivo una vez y se les ha vuelto a hacer la prueba para ver si todavía están infectadas.

Miércoles: 11,57%

Martes: 8,72%

Lunes: 22,75%

Domingo: 11,89%

Sábado: 9,69%

Viernes: 8,00%

Nuevas muertes de residentes de Florida (21,673 en total desde el inicio de la pandemia):

Los funcionarios de salud informaron 127 nuevas muertes por coronavirus entre los residentes de Florida en el informe del miércoles, aumentando el número total de floridanos asesinados durante la pandemia a 21,673. El panel de control de coronavirus del estado enumera 317 muertes de no residentes adicionales. El informe diario del departamento de salud no proporciona la fecha exacta de cada muerte, lo que significa que las muertes informadas pueden no ser de las últimas 24 horas. A veces, puede llevar semanas registrar las muertes.

Jueves: 127

Miércoles: 137

Martes: 101

Lunes: 96

Domingo: 77

Sábado: 140

Nuevas hospitalizaciones (62,868 acumuladas desde que comenzó la pandemia):

Jueves: 360

Miércoles: 366

Martes: 479

Lunes: 204

Domingo: 171

Sábado: 188

Viernes: Sin informe

Aquí hay un desglose por condado de los casos en el área de Tampa Bay :

CONDADO DE HILLSBOROUGH

Total de casos: 77,118

Muertes: 1.071 – * 3 nuevas muertes reportadas el jueves *

CONDADO DE PINELLAS

Total de casos: 44,975

Muertes: 1.049 – * 4 nuevas muertes reportadas el jueves *

CONDADO DE SARASOTA

Total de casos: 18.607

Muertes: 509 – * 2 nuevas muertes reportadas el jueves * *

CONDADO DE MANATEE

Total de casos: 22,332

Muertes: 433 – * 11 nuevas muertes reportadas el jueves *

CONDADO DE PASCO

Total de casos: 21,932

Muertes: 376 – * 1 nueva muerte reportada el jueves *

CONDADO DE POLK

Total de casos: 37,403

Muertes: 790 – * 6 nuevas muertes reportadas el jueves *

CONDADO DE HERNANDO

Total de casos: 7.336

Muertes: 278- * 3 nuevas muertes reportadas el jueves *

CONDADO DE HIGHLANDS

Total de casos: 4.975

Muertes: 204 – * 2 nuevas muertes reportadas el jueves *

CONDADO DE CITRUS

Total de casos: 6.663

Muertes: 266 – * 5 nuevas muertes reportadas el jueves *

CONDADO DE HARDEE

Total de casos: 2,110

Muertes: 20

Para obtener más información sobre el coronavirus en Florida, visite el Panel de control del DOH en vivo .