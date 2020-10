Coronavirus en Florida: El estado informa 1,707 nuevos casos, el porcentaje positivo permanece alrededor del 6%

TAMPA (WFLA) – El Departamento de Salud de Florida informó el lunes 1.707 casos adicionales del coronavirus, el aumento más bajo de infecciones en un solo día desde el 12 de octubre.

Hubo 54 muertes adicionales y 72 hospitalizaciones más en el informe del lunes. El número de muertos de residentes es de 16.021 y 201 no residentes han muerto.

Casos reportados:

Lunes: 1,707

Domingo: 2.539

Sábado: 4.044

Viernes: 3449

Jueves: 3.356

Porcentaje positivo : 6,02%

El departamento de salud dice que recibió 39,731 resultados de pruebas de laboratorios en todo el estado el domingo. De todos los resultados de las pruebas recibidos, el 6,02% fueron positivos. Esto incluye a personas que se han sometido a pruebas varias veces.

Domingo: 6,02%

Sábado: 5,94%

Viernes: 6,39%

Jueves: 5,32%

Miércoles: 6,70%

Porcentaje de positividad: 4.86%

El porcentaje de positividad para nuevos casos fue del 4,86% el domingo. El porcentaje de positividad para los casos nuevos es la cantidad de personas que obtienen pruebas de PCR (frotis nasales) o que dan positivo al antígeno por primera vez dividido por todas las personas que se hicieron la prueba ese día. Eso no incluye a las personas que ya dieron positivo una vez y se les ha vuelto a hacer la prueba para ver si todavía están infectadas.

Domingo: 4,86%

Sábado: 4,68%

Viernes: 5,21%

Jueves: 4,38%

Miércoles: 5,20%

Muertes de residentes de Florida (16,021):

El estado informó el lunes 54 nuevas muertes por virus residentes en Florida. El estado ahora tiene un total de 15.967 muertes relacionadas con el coronavirus, y también se informaron 201 muertes de no residentes en Florida. El informe no menciona la fecha exacta de la muerte, por lo tanto, las muertes anunciadas pueden no ser de las últimas 24 horas. A veces, puede llevar semanas registrar las muertes.

Lunes: 54

Domingo: 50

Sábado: 87

Viernes: 94

Jueves: 141

Hospitalizaciones (47,125 desde que comenzó la pandemia):

Lunes: 72

Domingo: 77

Sábado: 114

Viernes: 169

Jueves: 211

Aquí hay un desglose por condado de los casos en el área de Tampa Bay :

CONDADO DE HILLSBOROUGH

Total de casos: 45,538

Muertes: 751

CONDADO DE PINELLAS

Total de casos: 24,169

Muertes: 801

CONDADO DE SARASOTA

Total de casos: 9.057

Muertes: 311

CONDADO DE MANATEE

Total de casos: 12,584

Muertes: 320

CONDADO DE PASCO

Total de casos: 10,238

Muertes: 224

CONDADO DE POLK

Total de casos: 21,837

Muertes: 589

CONDADO DE HERNANDO

Total de casos: 3.458

Muertes: 156

CONDADO DE HIGHLANDS

Total de casos: 2,443

Muertes: 103

CONDADO DE CITRUS

Total de casos: 3,045

Muertes: 131

CONDADO DE HARDEE

Total de casos: 1,534

Muertes: 13

Para obtener más información sobre el coronavirus en Florida, visite el Panel de control del DOH en vivo .

