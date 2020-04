Coronavirus de Florida: el estado finalmente libera el número de casos de COVID-19 en cada hogar de ancianos y ALF

TAMPA (WFLA) – 8 On Your Side está obteniendo resultados para las familias del área de Tampa Bay.

Presionamos al gobernador Ron DeSantis y al Departamento de Salud de Florida para que divulguen más información sobre hogares de ancianos con brotes de coronavirus.

El lunes, el estado finalmente dio a conocer el número de casos de COVID-19 en cada centro de atención a largo plazo en Florida.

Carol Davis tenía 80 años cuando murió de COVID-19. Los seres queridos dicen que el hogar de ancianos nunca les notificó sobre un brote.

Sabían de un solo caso.

Fue una historia similar con otra familia y otra víctima de coronavirus.

8 On Your Side habló por teléfono con la hija de Richard Elzerman, Holly Turner.

“Fuiste a despedirte de tu padre el 6 de abril, no sabías que tenía COVID y no sabías que había COVID-19 en las instalaciones”, preguntó el periodista de investigación Mahsa Saeidi.

“No, no lo hice”, dijo la Sra. Turner.

“Ciertamente aún me habría ido, pero habría tomado precauciones adicionales”.

8 On Your Side ha estado trabajando para obtener respuestas para las familias.

Presionamos a los funcionarios estatales a nombrar hogares de ancianos con brotes y luego, a divulgar información detallada sobre cada instalación, incluida la cantidad de casos.

Por primera vez el lunes, 8 On Your Side tuvo la oportunidad de hablar con el gobernador Ron DeSantis sobre este tema en una conferencia de prensa en el Hospital General de Tampa.

“Has publicado una lista de hogares de ancianos con casos positivos de COVID-19, pero los expertos nos dicen que esa lista no es útil si no conocemos el número de casos en cada instalación, ¿qué tan extendido es esto?” dijo el periodista de investigación Mahsa Saeidi.

“He hablado con muchas familias. Todos me dicen que no están recibiendo esa información de algunos hogares de ancianos”, dijo DeSantis. “Por lo tanto, son obligatorios, todas esas instalaciones están obligadas a informar si un personal está infectado, deben informar a todo el personal, a todos los residentes y a todas las familias. Eso es obligatorio. Entonces, si no lo están haciendo, no sigues las regulaciones “.

El lunes por la mañana, la lista maestra de centros de atención a largo plazo con infecciones solo incluía el nombre del centro.

No se incluyó el número de casos y el número de muertes en cada hogar.

Durante la conferencia de prensa del lunes, el gobernador DeSantis dijo que no había visto la lista.

“Necesito ver el formulario en el que lo publicaron, todavía no está en los informes que recibo por la mañana, así que lo echaré un vistazo y se lo haré saber”, dijo el gobernador DeSantis. .

Poco tiempo después de ese intercambio, la lista se actualizó en el sitio web del Departamento de Salud de Florida .

Ahora puede encontrar el número de residentes y miembros del personal con infecciones en cada instalación.

8 On Your Side todavía está esperando la cantidad de muertes en cada instalación.

Continuaremos siguiendo esta historia.

