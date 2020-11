TAMPA, Florida (WFLA) – Durante meses al comienzo de la pandemia de coronavirus, muchos condados de Florida requerían máscaras para quienes iban a las tiendas y restaurantes. Pero desde que el gobernador Ron DeSantis reabrió el estado durante el verano, muchas ciudades y condados han relajado sus requisitos de máscara.

Florida es uno de los 12 estados que tienen mandatos parciales sobre el uso de mascarillas. Todos los demás estados requieren máscaras faciales, excepto Dakota del Sur, que no tiene requisitos de máscara facial.

DeSantis ha dicho repetidamente que no hay planes para emitir un mandato de máscara en todo el estado , pero algunas ciudades y condados todavía se están preparando para la temporada navideña y esperan que muchas personas se olviden de las pautas de distanciamiento social.

Entonces, ¿qué gobiernos locales siguen aplicando la política de mascarillas antes de una temporada alta?

Cinco alcaldes de Florida, incluido el alcalde de San Petersburgo Rick Kriseman, se reunieron el miércoles para instar a DeSantis a cambiar su enfoque sobre la pandemia antes de la temporada navideña.

“Estamos preocupados. Las cifras se están moviendo en la dirección equivocada ”, dijo Kriseman a principios de semana . “Si bien los informes que llegamos a las hospitalizaciones no están en un punto en el que nuestros hospitales se estén agotando, si nuestros números continúan aumentando, no creo que esa situación no se mantenga”.

Se informaron más de 7,000 casos nuevos en Florida a medida que el estado se acercaba a un total de 900,000 casos desde la primavera. Mientras tanto, los expertos en salud pública locales y federales continuaron enfatizando la importancia de usar una máscara y el distanciamiento social .

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades continúan fomentando las reuniones pequeñas y el uso de máscaras en sus pautas de Acción de Gracias . Los CDC recomiendan estas sugerencias para un Día de Acción de Gracias seguro: