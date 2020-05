Coronavirus de Florida: brote en un hogar de ancianos en Tampa con antecedentes de citas de deficiencia

TAMPA, Florida (WFLA) – 8 On Your Side está investigando una instalación que alberga uno de los peores brotes de coronavirus en hogares de ancianos en el condado de Hillsborough.

Los registros estatales indican casi 50 casos de coronavirus en The Bristol en Tampa Rehabilitation and Nursing Center.

En este momento, con dos muertes vinculadas a esta instalación, e informes de más, 8 On Your Side está investigando qué se está haciendo para proteger a las personas que viven allí.

Las últimas cifras estatales muestran que 47 personas dieron positivo en The Bristol at Tampa.

Al menos dos residentes han muerto.

8 On Your Side comenzó a investigar después de que los seres queridos nos informaron sobre muertes adicionales este fin de semana.

Un administrador de la instalación nos envió un mensaje indicando que no pueden confirmar si alguno de sus residentes murió más tarde en el hospital.

A diferencia de otros hogares de ancianos en el área de Tampa Bay, The Bristol at Tampa no está revelando detalles sobre las transferencias.

“También nos hemos asociado con hospitales locales y hemos transportado pacientes que necesitan un nivel superior de atención a proveedores de cuidados agudos”, escribió un administrador.

Le preguntamos a Brian Lee, director ejecutivo de Families for Better Care, qué significa estar en la lista de vigilancia del estado.

“Creo que Florida es el único que tiene este tipo de lista de vigilancia y es el salón de la vergüenza del hogar de ancianos del estado”, dijo.

Los defensores sin fines de lucro de Lee para residentes de hogares de ancianos en Florida y más allá.

Lleva más de dos décadas investigando problemas dentro de esta industria.

“Usted aterriza en esta lista de vigilancia por abuso crónico de condiciones peligrosas, negligencia … posibles problemas de preparación de emergencia o problemas de bancarrota”, dijo Lee.

Para aprender sobre The Bristol en la historia de Tampa, revisamos los informes de inspección del estado.

En 2018, los investigadores dijeron que “la instalación no informó el supuesto abuso de dos de los 63 residentes de la muestra”.

Al año siguiente, los pacientes salieron de The Bristol en Tampa, pero los inspectores alegan que la instalación “no documentó ningún motivo para el alta”.

En noviembre, la instalación se metió en problemas por sus prácticas de prevención y control de infecciones.

“Esto realmente está gritando sirenas en este momento”, dijo Lee.

Los inspectores estatales dicen que una enfermera estaba cuidando la herida de un paciente y, en lugar de lavarse las manos durante 20 segundos, se alega que se lavó las manos durante solo ocho, 10 u 11 segundos.

“Esa regla de 20 segundos puede significar la diferencia entre la vida o la muerte”, dijo Lee.

En una declaración a 8 On Your Side, la administración de la instalación dijo: “Seguimos siendo positivos y continuamos haciendo nuestra parte para ir más allá de lo que recomiendan los organismos reguladores para garantizar la salud y la seguridad de quienes están bajo nuestro cuidado.”

El hogar de ancianos agrega que se han “asociado con el Departamento de Salud y han evaluado a todos los pacientes y al personal el pasado fin de semana”.

Mientras tanto, el Departamento de Salud dijo que se ofrecieron a evaluar a los pacientes y al personal, sin embargo, la instalación prefiere usar su propio proveedor.

Como 8 On Your Side ha documentado, el DOH a menudo realiza pruebas masivas en las instalaciones después de un brote; Sin embargo, este hogar de ancianos está utilizando su propio proveedor.

Los resultados de la prueba se esperan en cinco a siete días.

El DOH se comunica a diario con el personal de las instalaciones.

El DOH proporcionó equipo de protección personal, llevó a cabo capacitación del personal y formuló recomendaciones de mejores prácticas, dijo la agencia.

Si tiene un consejo sobre un hogar de ancianos, comuníquese con MSaeidi@WFLA.com.

