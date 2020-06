Contratista en problemas expuesto por prácticas comerciales cuestionables para entregar la licencia

SUN CITY CENTRE, Fla. (WFLA) – El contratista en el centro de una investigación de 8 On Your Side afirma que está renunciando. Y no es de extrañar.

Los investigadores criminales en el condado de Pasco siguen los pasos de Danny Musgrove. La Junta de Licencias para la Industria de la Construcción del estado está a punto de derribar a Musgrove y su empresa DRAC Construction, LLC.

Clientes despreciados como Paul Moran, piensan que es hora.

El contratista Danny Musgrove tomó $ 20,000 del dinero de Paul Moran y dejó este proyecto tal como está.

Paul le pagó a Musgrove $ 20,000 para comenzar en una sala proyectada que Musgrove iba a construir.

En agosto pasado, Paul le mostró a 8 On Your Side un gran agujero, con algunas varillas corrugadas, pies de página y malezas cubiertas de maleza. Afirma que Musgrove no había tocado el proyecto en más de tres meses.

“Pasé el verano manteniéndolo escurrido porque cada vez que llovía mucho se llenaría y las ranas invadirían. Quiero decir que podría haber tenido una granja de ranas en la parte de atrás, así de malo era”, dijo Paul.

Nuestra investigación encontró que muchos de los clientes de Musgrove le pagaron grandes sumas de dinero, luego dejó varios altos y secos, o en el caso de Paul, empapados con una granja de ranas.

“Él decía ‘Estaré allí el lunes, estaré allí la próxima semana, estaré allí mañana’, no sucedió”, agregó Paul.

Brenda Digeon consiguió la misma canción y baile sobre su casa de Wesley Chapel que contrató a Musgrove para construir.

“Siempre hubo excusas, me encargaré de eso la próxima semana, estoy esperando esto, estoy esperando eso”, señaló Brenda.

Brenda le pagó a Musgrove $ 111,000 para construir su casa. Abandonó el proyecto, dejando solo pies de página, algunas barras de refuerzo y malas hierbas hasta la cintura.

Se suponía que Musgrove construiría una casa para Brenda Digeon. $ 111,000 más tarde, esto es lo que dejó.

Los clientes aprendieron que Musgrove necesitaba dinero. Afirmó que estaba esperando un préstamo para terminar sus proyectos.

“Estoy esperando un préstamo, me hiciste mal Danny”, dijo Paul Moran. “Suena como una canción de música country, ‘Me hiciste mal, estoy esperando un préstamo'”.

Musgrove se negó a responder llamadas de 8 On Your Side.

Nos pusimos en contacto con la oficina del Fiscal General de Florida Ashley Moody para asegurarnos de que ella supiera que muchos clientes que Musgrove dejó con la bolsa son personas mayores. Las quejas sobre Musgrove se acumularon en el Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida.

Los detectives de la Oficina del Sheriff del condado de Pasco continúan investigando las tácticas de Musgrove.

De la nada, Paul recibió un correo electrónico de Musgrove. Declaró que Musgrove está “trabajando con el abogado de la Junta de Licencias de la Industria de la Construcción. Tienen un fondo de recuperación que ayudará a recuperar el dinero que me diste”.

“¿Qué hiciste con mi dinero?”, Pregunta Paul Moran. “Tienes mi dinero, ¿por qué no vertiste el concreto? ¿Por qué no construiste la habitación?

El correo electrónico continúa diciendo que Musgrove mismo fue una víctima.

“El prestamista que me robó ahora está bajo investigación”, escribió. “Voluntariamente renuncié a mi licencia para que mis clientes pudieran solicitar el fondo de recuperación”.

Paul Moran podría usar algo de alivio. Terminó pagando a otro contratista otros $ 20,000 dólares para construir su habitación protegida.

Paul Moran contrató a otro contratista para construir su habitación protegida. Nunca recuperó sus $ 20,000 de Musgrove.

“Gasté $ 40,000 dólares en un proyecto de $ 20,000”, dijo Paul.

ÚLTIMAS HISTORIAS: