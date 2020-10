Conflictos de sentimientos mientras la Junta Escolar del Condado de Pinellas da el primer paso para extender la política de máscaras obligatorias

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

LARGO, Fla. (WFLA) – La Junta Escolar del Condado de Pinellas recientemente dio el primer paso para extender su política de máscaras obligatorias para los estudiantes, a pesar de que muchos padres se pronunciaron en contra.

Aún no hay nada definitivo y todavía hay tiempo para que los miembros de la junta escolar hagan un cambio.

Nueve padres hablaron en la reunión de la junta escolar el martes oponiéndose firmemente a la extensión de la ordenanza de las máscaras, pero el miércoles 8, On Your Side habló con algunos en la comunidad que creen firmemente que debería extenderse.

“Imagínense mi total disgusto y decepción cuando escuché que la junta escolar sugirió renovar esta política sin fecha de finalización”, dijo Amy Mack mientras se dirigía a los miembros de la junta escolar en la reunión del martes.

Mack dijo que tiene hijos en el sistema escolar y representa a todos los padres que enviaron a sus hijos de regreso a la escuela con la impresión de que el mandato de la máscara terminaría el 9 de noviembre.

“No necesitamos forzar a los niños a usar máscaras. Le imploro que deje que el mandato de máscara expire como está escrito”. Dijo Mack.

Otros en el condado no están de acuerdo con Mack, incluido Patrick Duax, quien cree que los niños deberían seguir usando máscaras en la escuela para ayudar a proteger a toda la comunidad.

“Creo que deberían restablecerlo, mantener a los niños seguros y enseñarles algo de responsabilidad social”, dijo Duax. “Por supuesto, es una enfermedad muy contagiosa. No es solo para la seguridad de los niños sino también para los adultos”.

El superintendente del condado de Pinellas, Dr. Grego, dijo que cree que las máscaras están funcionando.

“Este no es el momento de revertir y decir que algunos pueden y otros no”, dijo el doctor Grego en la reunión del martes.

El doctor Grego dijo el lunes que habló con funcionarios de salud del condado y del estado.

“Su mensaje para nosotros es ‘Trabajo bien hecho’, todos pensaron que habría un aumento tremendo”, pero el doctor Grego continuó diciendo que no ha habido uno.

El Dr. Grego reconoció a los maestros, estudiantes y padres que han estado usando máscaras y tomando precauciones COVID.

“El Dr. Ulyee Choe [Florida Department of Health Director for Pinellas County] dijo que es seguro decir que las escuelas no están impulsando esta pandemia en el condado de Pinellas debido a nuestro uso de PPE. Y la Dra. Allison Messina [with Johns Hopkins All Children’s Hospital] dijo las escuelas son uno de los lugares más seguros para estar debido a eso “, dijo Grego.

La próxima reunión de la junta escolar para finalizar la extensión de la política de máscaras es la mañana del 10 de noviembre.

Un portavoz de la escuela dijo que aunque la ordenanza de máscaras técnicamente termina el 9 de noviembre, se espera que los estudiantes las usen en la escuela el 10 de noviembre y se tomará una decisión ese día en la reunión.

Los miembros de la junta escolar deben votar nuevamente en esa reunión antes de que la extensión sea oficial.

