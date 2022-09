TAMPA, Fla. (WFLA) – Docenas de conductores de Uber están desconectados en Tampa, así como en otras ciudades del estado, el jueves.

Los conductores dijeron que a pesar de un aumento en las tarifas de los viajes, su salario es más bajo que nunca. Sin embargo, Uber dijo que el conductor promedio gana $37 por hora mientras está activo en su aplicación.



Luis Borrero ha visto la disminución de salarios más bajos a lo largo de los años. Ha estado conduciendo para Uber desde 2014 cuando se lanzó la aplicación de viajes compartidos en Miami.



“Empecé con $1.75, ahora nos pagan $.65 por millaje”, dijo Borrero.



Borrero está harto y dijo que está listo para irse.



“Le pregunto a mis clientes, ‘¿cuánto pagas?’ $90 y me pagan $30”, dijo. “De los $30, tengo que gastar $5 en gasolina. Tengo que pagar mi manutención y la manutención de mis hijos”.



Él y docenas de otros conductores de viajes compartidos se desconectaron el jueves, no manejaron en protesta por los salarios y no recibieron beneficios.



“No manejamos porque no necesitamos apoyar a Uber si Uber no nos apoya a nosotros”, dijo Borrero.



Como resultado, algunos pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tampa tuvieron que esperar más de lo habitual.

“¿Qué vamos a trabajar gratis? Cuando intenta pagar la manutención de los hijos o las facturas, nadie espera”, dijo Borrero.



“También anunciamos un nuevo programa de recompensas para los conductores, añadimos un recargo por gasolina para ayudar a cubrir el aumento de los costos de combustible, introdujimos informes de ganancias semanales más transparentes y permitimos a los conductores ver exactamente cuánto ganarán y adónde van antes de aceptar un viaje”, dijo Uber en un comunicado.

Lyft también emitió la siguiente declaración a News Channel 8:

“Lyft se preocupa profundamente por los conductores y trabajamos arduamente para garantizar que nuestra plataforma ofrezca oportunidades de ingresos valiosas y flexibles. Dice mucho que, a pesar de un mercado laboral ajustado y un desempleo históricamente bajo, la cantidad de personas que buscan conducir está creciendo. Nos alienta ver que la demanda de los pasajeros se recupera, y más demanda significa más oportunidades de ingresos para los conductores. De hecho, los conductores de todo el país en el segundo trimestre ganaban en promedio más de $37 altamente competitivos por hora utilizada, incluidas propinas y bonificaciones, lo que refleja un aumento del 18 % desde el año pasado.”