Condado de Pinellas plantea requisito del uso de mascarillas

PINELLAS, Fla. (WFLA): los comisionados del Condado de Pinellas están considerando una orden a nivel de todo el condado que requeriría que las personas usen mascarillas en los espacios públicos.

La Junta de Comisionados del Condado se reunió en línea el jueves por la mañana para discutir la extensión del estado de emergencia local y un nuevo requisito de máscara facial. Acordaron presentar la discusión de la máscara y se reunirán a fin de mes para votar sobre la extensión de la orden.

El administrador del condado, Barry Burton, está redactando la orden de requisitos de máscara, que se presentará en la reunión de la comisión del martes.

Las conversaciones tienen lugar un día después de que el alcalde de St. Pete, Rick Kriseman, anunciara que todas las empresas de la ciudad deben hacer que las máscaras faciales sean obligatorias para los trabajadores que se enfrentan al público.

“Creo que es sentido común. Estoy totalmente de acuerdo con eso, especialmente en esa industria de servicios”, dijo el sheriff del condado de Pinellas Bob Gualtieri en la reunión de la comisión el jueves. “Creo que el alcalde Kriseman acertó en eso debido a las cosas repetidas”.

El Dr. Ulyee Choe, director del Departamento de Salud del Condado de Pinellas, dijo a los comisionados que más máscaras serían efectivas para frenar la propagación del coronavirus.

“Realmente no tenemos muchas herramientas en el kit de herramientas, aparte de ese distanciamiento social y la máscara”. dijo Choe. “La gente olvida que no hemos pasado COVID, va a estar aquí por un tiempo”.

“Solo les ruego que piensen con mucho cuidado acerca de ordenar máscaras para interiores en lugares públicos”, dijo el Dr. Larry Feinman, Director Médico de la División HCA West Florida. “Superviso la atención de 15 unidades COVID en nuestra división, cuatro de las cuales están en su condado. Me siento más cómodo caminando hacia nuestras unidades COVID que caminando hacia Publix calle abajo. Estoy aterrorizado cuando entro allí porque las únicas personas que tienen una máscara son yo y el cajero ”.

El sheriff Gualtieri dijo que sería difícil hacer cumplir un requisito de máscara y sugirió que los restaurantes limiten a sus clientes a no más de 50 a la vez, y separen sus mesas para que estén a seis pies de distancia.

“Si solo dices 50 personas, entonces puedes contar cabezas y es más fácil”, dijo Gualtieri.

Actualmente, los restaurantes pueden operar al 75% de su capacidad y los bares al 50% de su capacidad.

“No voy a meter a nadie en la cárcel por no usar una máscara. Eso no está sucediendo”, agregó Gualtieri.

“Las empresas deberían ser dueñas de esto. Las empresas son las que deberían ser responsables. Pueden arreglar esto, y si avanzaran y lo hicieran, mucho de esto se solucionaría por sí mismo. Entonces, si nos da la opción de una violación civil bajo una ordenanza civil, en cuanto a las empresas, estoy más dispuesto a hacer eso en lugar de las personas. Porque las personas no pueden hacer esto si las empresas no lo permiten. Esas personas vienen porque se les permite estar allí “, agregó Gualtieri.

La reunión del jueves se produjo en medio de las preocupaciones sobre el aumento de los casos de coronavirus en Tampa Bay. Hasta el jueves por la mañana, el condado de Pinellas había registrado 2,684 casos del virus y 110 muertes. Quinientas personas habían sido hospitalizadas.

“La mejor orientación que tenemos en este momento es que una máscara, en sí misma, no lo protegerá, sin importar qué tipo de máscara sea. Un respirador N95 o un respirador P100 deberían protegerlo bastante bien, pero una máscara quirúrgica, una máscara de procedimiento, una máscara de tela, dependiendo del tipo, cómo se usa, por cuánto tiempo se usa, qué tan bien se ajusta y si hay contaminación con otros productos químicos, en particular aceites, todo afectará su funcionamiento, “dijo el Dr. Angus Jameson, director médico del EMS del condado de Pinellas.

“Si bien el enmascaramiento es una estrategia que es extremadamente importante cuando no se pueden implementar otras estrategias, no es la única estrategia. El método principal para prevenir un virus de transmisión respiratoria es no respirar aire con virus y el método principal para hacerlo es no estar cerca de personas que respiran virus en nuestro aire “, continuó Jameson.

