Con el inicio de clases retrasado, los maestros del Condado de Pinellas buscan soluciones a preguntas sin respuesta

LARGO, Florida (WFLA) – El condado de Pinellas está retrasando el comienzo de la escuela, citando preocupaciones de coronavirus. Pero no todos piensan que es suficiente, muchos maestros dicen que la demora deja más preguntas sin respuesta.

“Ciertamente recomendé como superintendente que demoremos la apertura de las escuelas”, dijo el superintendente del condado de Pinellas, Dr. Michael Grego.

El Dr.Grego dice que están retrasando la escuela por el bienestar de la comunidad, para ayudar a los maestros a prepararse para MyPCS en línea y para preparar la logística tradicional como autobuses y almuerzos.

“En este momento estoy enojado”, dijo Travis Lueth, quien enseña lectura en la Escuela Secundaria Pinellas. ” [The district is] retrasando nuestro pago y dándonos la opción de un préstamo de día de pago. ¿Nos está retrasando y todavía no tenemos un plan?” dijo Lueth.

Lueth dijo que incluso retrasando la fecha de inicio del 12 de agosto al 24 de agosto, todavía están a menos de un mes del comienzo de la escuela. Dijo que está frustrado por la cantidad de preguntas importantes sin respuesta.

“¿Cuál es el plan del distrito para identificar, notificar y poner en cuarentena al personal y los estudiantes cuando se contraen o están expuestos al virus en el aula?”, Preguntó Lueth a 8 On Your Side.

Entonces, llevamos esa pregunta directamente al Superintendente del Condado de Pinellas, Dr. Michael Grego.

“Esa es una gran pregunta y puedo decirles que es el próximo levantamiento realmente pesado en las próximas 2-3 semanas”, dijo el Dr.Grego.

El Dr. Grego dijo que es un problema regional a nivel estatal en el que están colaborando con profesionales médicos locales.

“Esa es una decisión conjunta, una decisión de colaboración y estamos trabajando en esos protocolos mientras hablamos. Se lo mencioné a la junta [Tuesday] noche porque ese es un gran paso siguiente que también apoya la noción de retrasar el comienzo de la escuela “, dijo el Dr.Grego.

Le devolvimos esa respuesta a Lueth, que estaba decepcionado.

“Obviamente no es una respuesta directa. Lo que es más frustrante es que lo está tratando como si fuera un problema nuevo para ellos y algo que debe manejarse en las próximas 2-3 semanas por este retraso, pero este es un problema que conocen por meses “, dijo Lueth.

El superintendente dijo que habían planeado todo lo que pudieron, como EPP y artículos de limpieza para la escuela, pero que tuvieron que esperar para recibir noticias de las familias sobre cómo querían regresar a la escuela.

El Dr.Grego dijo que a partir de ahora saben que unos 60,000 estudiantes planean regresar a la escuela tradicional y están enviando una encuesta con preguntas más detalladas para las familias, tratando de determinar detalles como quién conducirá o tomará el autobús.

