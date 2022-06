TAMPA, Fla. (WFLA) – La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió el jueves una importante decisión: anuló una ley del estado de Nueva York que limitaba estrictamente el porte de armas y reiteró el derecho que tienen los estadounidenses a estar armados en sitios públicos, bajo la segunda enmienda de la constitución.

Este es un fallo histórico, dado que que la última vez que la Corte abordó la legislación de armas fue hace 14 años.

En un fallo 6 a 3, la Corte Suprema anuló la ley de control de armas aplicada por el estado de Nueva York, que exigía a las personas demostrar una necesidad especial para portar un arma oculta fuera de su casa como requisito previo para obtener una licencia de porte.

La polémica decisión no tardó en generar reacciones en la comunidad de Tampa, como es el caso del reconocido político de origen cubano, Tony Morejón, quien ha demostrado abiertamente su apoyo a este derecho constitucional. “Solamente los hombres libres portan armas, en cualquier país del mundo. Los que no portan armas, no son hombres libres”.

Un derecho que debe aplicar para todos. “El mismo Papa, el padre sagrado, tiene personas con armas que lo cuidan a él. ¿Por qué la vida de ellos es más importante que la tuya o la mía?”. Afirmó Morejón.

La decisión podría generar cambios importantes en la legislación de armas en otros estados, y detrás de los cambios, el rechazo de personas que como Norma Reno, ven con preocupación un incremento de la proliferación de armas en cada rincón del país. “Una sociedad que esté librementre armada, yo no creo que esa sea una buena idea para nadie. Debe haber un control y el control debe empezar por el gobierno, el control debe empezar por las autoridades”.

Pese a que los expertos afirman que los controles que la corte dejó sin efecto promovían la seguridad pública y la disminución del delito, el veterano de guerra Christian Castro dice que poseer un arma no solo es un derecho constitucional, también puede salvarte la vida, literalmente. “Ahora mismo ¿Cuánto se tarda la policía en responder? De dos a tres minutos, en una situación así, cada segundo cuenta”.

Castro afirma que como nación libre, la decisión de portar o no un arma de fuego queda en nuestras manos. “Si no quieres pues es tu derecho de no tener tu arma. Yo digo que es mejor tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla”.