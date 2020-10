Cómo planean los estados la distribución de la vacuna contra el coronavirus

DALLAS ( NewsNation Now ) – Con las vacunas contra el coronavirus en proceso, la gran pregunta es: ¿cuándo tendrán acceso los estadounidenses a una?

Esta semana, varios estados anunciaron sus planes de distribución una vez que se haya verificado una vacuna. Si bien queda mucho por resolver, el consenso general es que habrá un orden, y los trabajadores de atención médica de primera línea están en primer lugar.

“Este será el desafío operativo más difícil que enfrentamos desde que comenzó COVID”, dijo el gobernador Andrew Cuomo (D-NY).

El gobernador de Nueva York aborda no solo su orden de operaciones cuando se trata de la eventual vacuna COVID-19, sino también los desafíos que enfrentará su estado al distribuir la dosis de dos partes.

“Solo hicimos 13 millones de pruebas en siete meses”, dijo Cuomo. “¿Cuánto tiempo nos llevará administrar 20 millones de vacunas?”

La Fase Uno consta de trabajadores de atención médica de primera línea.

La Fase Dos estará dedicada a trabajadores esenciales como maestros y empleados de tiendas de comestibles.

La Fase Tres será para personas de 65 años o más y para cualquier persona considerada en riesgo. Texas reveló un plan similar el lunes.

“Es bueno utilizar nuestra experiencia de la pandemia de H1N1 2009”, dijo el Dr. John Carlo del grupo de trabajo COVID-19 de Texas. “Aunque diré que este será un plan muy diferente porque es un virus muy diferente”.

Carlo dijo que un obstáculo adicional será lograr que la gente confíe en la ciencia. Una nueva encuesta de la Universidad de Texas indica que solo el 42% de los tejanos recibirían la vacuna si estuviera disponible hoy.

“Tenemos que generar esa confianza”, dijo Carlo. “Está absolutamente claro en las encuestas que existe preocupación en la comunidad sobre la seguridad de la vacuna”.

Según los funcionarios del Departamento de Salud, será julio de 2021 antes de que los grupos priorizados sean atendidos en Texas y cualquiera que quiera la vacuna tenga acceso a ella.

El gobernador de California, Gavin Newsom (D-CA), anunció que la distribución no se realizará en su estado hasta que un grupo de terceros verifique la validez de la vacuna.

“Y esta es la sobria realidad”, dijo Newsom. “La expectativa no debería, no puede ser este año calendario. Para que la inmensa mayoría de nosotros lleguemos a donde debemos ir como nación, como estado, eso no sucederá hasta 2021 ”.

En este momento, no ha habido una vacuna aprobada para tratar COVID-19.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hay cuatro vacunas que se encuentran en ensayos clínicos en este momento en los Estados Unidos.

Una vez que haya uno disponible, los CDC recomiendan obtenerlo para tener mejores oportunidades de protección.

Vea una entrevista exclusiva con el secretario Alex Azar, el cirujano general Dr. Jerome Adams y la Dra. Deborah Birx, de los miembros del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca, en NewsNation en WGN America.