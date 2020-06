Comisionados de Hillsborough aprueban cámaras corporales de tiempo completo para los oficiales

HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Los comisionados del condado de Hillsborough aprobaron cámaras corporales de tiempo completo para uso de los oficiales de la oficina del alguacil.

Los comisionados votaron 6-1 a favor de la medida en su reunión del miércoles por la mañana.

Las cámaras costarán entre $ 9 millones y $ 14 millones de dólares, según el sheriff Chad Chronister.

“La población de nuestro condado está explotando, y estamos encontrando buenas soluciones para ayudar a generar confianza en la comunidad”, dijo Chronister, al hablar sobre varias medidas que su oficina ha implementado, incluida una instalación de rehabilitación de drogas en la cárcel y “Walk It Iniciativa Like You Talk It “para la vigilancia comunitaria. “No hay una varita mágica, está construida en cada interacción con cada ciudadano”.

Chronister dijo que existe una solicitud local de propuesta de que la oficina del alguacil pueda aprovecharla para reducir el tiempo de implementación de las cámaras corporales. Estima que una vez que se firme un contrato, su oficina puede comenzar a implementar las cámaras dentro de 45-60 días.

Hubo cierto debate sobre si adquirir cámaras corporales que solo se inician cuando los agentes sacan su arma en comparación con cada vez que salen del automóvil.

Al final, la mayoría de los comisionados consideraron que las cámaras de “tiempo completo” eran la mejor solución.

La comisionada Stacy White (Distrito 4-Eastern Hillsborough) fue el único voto “no”. White dijo que tenía problemas de privacidad debido a las amplias leyes de registros públicos de Florida.

El comisionado Pat Kemp (en todo el condado) señaló que hay bastantes exenciones a las leyes de registros públicos cuando se trata de cámaras corporales.

Esas exenciones en los Estatutos de Florida 119.071 (2) (l) eximen como confidenciales ciertas grabaciones de cámaras corporales, incluidas las tomadas dentro del interior de una residencia privada; servicios de atención médica, salud mental o servicios sociales, o “en un lugar que una persona razonable esperaría que fuera privada”.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva a consultar para obtener más actualizaciones.

