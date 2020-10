Comienzan las audiencias de confirmación de la nominada a la Corte Suprema Amy Barrett

WASHINGTON (AP) – Las audiencias de confirmación de la candidata a la Corte Suprema Amy Coney Barrett comenzarán cuando un Senado dividido se enfrente a la elección del presidente Donald Trump para reemplazar a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg y consolidar una mayoría conservadora en la corte antes del día de las elecciones .

Barrett , una jueza de la corte federal de apelaciones, le dirá al Comité Judicial del Senado que está “eternamente agradecida” por el camino pionero de Ginsburg como mujer. Pero está resuelta a mantener la perspectiva de su propio mentor, el difunto juez conservador Antonin Scalia y “aplicar la ley tal como está escrita”, según sus palabras de apertura preparadas para las audiencias, que comienzan el lunes cuando el país está en manos de la pandemia de coronavirus .

“Los tribunales no están diseñados para resolver todos los problemas o corregir todos los errores de nuestra vida pública”, dice Barrett en los comentarios, que The Associated Press obtuvo.

Los republicanos, que controlan el Senado, se están moviendo a un ritmo vertiginoso para sentar a Barrett antes de las elecciones del 3 de noviembre para asegurar la elección de Trump y escuchar un desafío de alto perfil a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y cualquier desafío relacionado con las elecciones.

Los demócratas están tratando en vano de retrasar la confirmación por la vía rápida planteando nuevas preocupaciones sobre la seguridad de reunirse durante la pandemia después de que dos senadores republicanos en el panel dieron positivo por el nuevo coronavirus.

El senador Mike Lee, republicano por Utah, y el senador Thom Tillis, RN.C., no han dicho si asistirán en persona. El portavoz de Lee dijo que el senador no tiene síntomas, pero que tomaría una decisión sobre si asistir el lunes por la mañana, según las órdenes de su médico. Un portavoz de Tillis no respondió a múltiples solicitudes de comentarios. Ambos dieron positivo hace 10 días.

Los demócratas clave se mantienen alejados. La senadora de California Kamala Harris, candidata demócrata a la vicepresidencia y miembro del comité, planea participar de forma remota desde su oficina en el Senado debido a preocupaciones por el coronavirus, dijo su portavoz el domingo.

El comité emitió una carta del Arquitecto del Capitolio el domingo que dice que la sala de audiencias se instaló en consulta con la Oficina del Médico Asistente con una distancia adecuada entre los asientos y los sistemas de ventilación de aire que cumplen o exceden los estándares de la industria.

“Vamos a trabajar de forma segura”, dijo el presidente del comité, la senadora Lindsey Graham , RS.C., en “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel. Dijo que se hizo una prueba de coronavirus la semana pasada y es “negativo”.

Trump eligió al juez de 48 años después de la muerte el mes pasado de Ginsburg, un ícono liberal. Es la oportunidad de afianzar una mayoría conservadora en la corte durante los próximos años con su tercer juez.

Grupos externos están presionando a los demócratas para que hagan un caso sólido en contra de lo que ellos llaman una confirmación ilegítima, cuando la gente ya está votando en algunos estados, diciendo que el ganador de la presidencia debería elegir. Ningún juez de la Corte Suprema ha sido jamás confirmado tan cerca de una contienda presidencial.

“El público está con ellos en que esto no debería suceder antes de las elecciones”, dijo Brian Fallon, director ejecutivo de Demand Justice, que aboga en contra de los nominados de derecha.

El país tendrá una mirada más amplia sobre Barrett durante los próximos tres días en audiencias como ninguna otra durante el acalorado ambiente electoral y la pandemia que limita el acceso público.

La fe y la familia acentúan su testimonio, y ella dijo que aportaría “algunas perspectivas nuevas” como la primera madre de niños en edad escolar en la corte de nueve miembros.

Barrett dice que usa a sus hijos como una prueba al decidir casos, preguntándose cómo vería la decisión si uno de sus hijos fuera el partido contra el que estaba gobernando.

“Aunque no me gustaría el resultado, ¿entendería que la decisión fue razonablemente razonada y basada en la ley?” dice en los comentarios preparados.

Católica, dice que cree en el “poder de la oración”. Los puntos de vista religiosos de Barrett y el papel de liderazgo pasado de Barrett en una comunidad de fe católica plantean un desafío para los demócratas mientras intentan sondear su enfoque judicial sobre el aborto, el matrimonio homosexual y otros problemas sociales sin desviarse hacia cuestiones inapropiadas de su fe.

Por lo general, Barrett presumía de su familia y sus siete hijos. Pero el evento de la Casa Blanca que anunció su nominación, en el que la mayoría de la audiencia no usó máscaras, ha sido etiquetado como un “superpropagador” del coronavirus.

Más de dos docenas de personas vinculadas al evento Rose Garden del 26 de septiembre, incluidos los dos senadores republicanos, han contraído COVID-19 desde entonces. Barrett y su familia se quedaron sin máscara en el evento. Ella y su esposo, Jesse, dieron positivo por el virus a principios de este año y se recuperaron, dijeron dos funcionarios de la administración.

Los demócratas ya estaban enfurecidos porque los republicanos se están moviendo tan rápidamente al haberse negado a considerar al presidente Barack Obama nominado en febrero de 2016, mucho antes de las elecciones de ese año.

Barrett es la candidata a la Corte Suprema más abiertamente en contra del aborto en décadas y su voto podría proporcionar una mayoría para restringir, si no anular, los derechos al aborto. Los demócratas han dejado en claro que presionarán a Barrett sobre la atención médica, el aborto y otros temas en los que su voto podría empujar a la corte más a la derecha.

Los republicanos destacarán la creencia de Barrett en ceñirse al texto de las leyes y al significado original de las disposiciones constitucionales, ambas marcas registradas de Scalia también.