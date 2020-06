Código postal del condado de Manatee ahora es una zona roja COVID-19

MANATEE (WFLA) – Los casos de COVID-19 continúan escalando en todo el estado.

En el condado de Manatee, los últimos datos estatales muestran que se ha realizado una prueba de detección de coronavirus a casi 30,000 personas, lo que resulta en 1,548 casos positivos, es decir, una tasa positiva de 5.2%. En total, 242 personas han sido hospitalizadas por COVID-19, 122 personas murieron por el virus.

Un código postal del condado de Manatee en particular ha sido fuertemente afectado por el coronavirus – 34208. El código postal cubre el este de Bradenton y Samoset. Los últimos datos del Departamento de Salud de Florida muestran que 340 personas dieron positivo solo en ese código postal.

El Director de Seguridad Pública del Condado de Manatee, Jacob Saur, se ha mantenido en estrecho contacto con los funcionarios de salud del condado durante toda la pandemia.

“34208 es el código postal que abarca gran parte de East Bradenton y dentro del código postal hay algunos centros de atención a largo plazo en los que hemos tenido puntos críticos y brotes. También dentro de ese código postal, hay una población joven que creemos que tiene comunidad propagación “, dijo Saur.

Saur le dice a 8 On Your Side Los líderes del condado de Manatee están preocupados por los casos positivos dentro del área y están trabajando activamente para llegar a las comunidades desatendidas.

“Al comienzo de esto en febrero y marzo, realmente estábamos enfocados en evaluar a los ancianos y la población en riesgo y las pruebas eran muy escasas en ese momento. La buena parte de eso es que hay muchas más opciones para hacerse la prueba y creemos que la comunidad y el público se están aprovechando de eso “, dijo Saur.

Manatee Memorial Hospital se encuentra dentro del código postal 34208 en Bradenton. A principios de esta semana, 8 On Your Side analizó las políticas COVID-19 del hospital después de que varios visitantes afirmaran que no todo el personal llevaba máscaras.

El CEO del hospital nos envió una declaración a principios de esta semana diciendo que “se requieren máscaras para ingresar al centro”.

Jordana Webber dice que dice que había varias enfermeras sin máscaras dentro del hospital cuando estaba de visita. Estaba en una habitación con dos enfermeras mientras preparaban a su esposo para la cirugía, sorprendida por lo que estaba viendo.

“Ninguno de los dos tenía máscaras y estaban inclinados sobre él, hablando con él. Estaban en el pequeño cubículo con nosotros, así que fue bastante inquietante”, dijo Webber. “Pensé que la gente en el hospital seguramente usaría máscaras. Ya es bastante malo ir a la tienda y ver gente sin máscaras”, continuó.

Webber, quien también es enfermera, expresó sus preocupaciones al hospital. “Me dijeron que la política era que las máscaras para los empleados eran opcionales, lo cual es sorprendente”, dijo Webber.

Después de enviar comentarios negativos siguiendo el procedimiento de su esposo. Recibió una llamada y le dijeron que la política iba a cambiar debido a su queja.

8 On Your Side siguió con Manatee Memorial Hospital nuevamente el jueves, preguntando si los líderes del hospital están considerando cambiar la política o endurecer las reglas para el personal dentro de las instalaciones, especialmente dada su ubicación en una zona roja para COVID-19.

Recibimos esta declaración del CEO y portavoz Kevin DiLallo diciendo: “Estamos implementando pautas actualizadas que requerirán usar una máscara en todo momento en el hospital”.

Webber se complació al enterarse de las pautas actualizadas.

“Ciertamente siento que hay muchas personas que no se están tomando esto en serio, incluso personas que conozco. Dicen ‘oh, no puedo usar una máscara, no puedo respirar, escuché que el CO2 es malo para ti “Hay tantas excusas. No entiendo el gran impulso para no hacerlo”, dijo Webber.

Los líderes del condado le dicen a 8 On Your Side que no quieren que el público se vuelva complaciente.

“Esa es una gran preocupación, no solo en nuestro condado sino en todo el estado. Cuando hablamos de disminuir la propagación de COVID-19, en realidad solo hay un par de cosas que pueden hacer eso, una de las que podrían hacerse hoy y lo que hay que hacer es usar su máscara. Eso disminuye en gran medida las posibilidades de que el COVID-19 se propague a través de las gotitas en el aire si todos usan una máscara, por lo que continuamos ese impulso “. dijo Saur.

Hay un sitio de prueba en el código postal 34208. MCR Health East Manatee está organizando pruebas de manejo de COVID-19 de lunes a viernes. Está abierto de 8 am a 4 pm. MCR Health también ofrece máscaras gratuitas en las instalaciones locales.

El Departamento de Salud de Florida también tiene varios sitios de pruebas abiertos en todo el condado de Manatee.

