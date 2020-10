Coca-Cola dejará de fabricar el icónico refresco de dieta Tab

ATLANTA, Ga. (BRPROUD) – ¡Diga que no es así! El 31 de diciembre marca el final no solo de 2020, sino también una parte de la historia de los refrescos.

La gaseosa dietética TaB dejará de existir cuando el calendario llegue al 2021. Esto pone fin a una carrera de 57 años como la “primera bebida gaseosa ‘dietética’ de Coke”.

Coca-Cola dice esto sobre el ‘Pink Pioneer’:

“Estamos eternamente agradecidos con TaB por allanar el camino para la categoría de dietas y luces, y con la legión de amantes de TaB que han abrazado la marca durante casi seis décadas”, dijo Kerri Kopp, directora de grupo, Diet Coke, Coca-Cola Norteamérica. “Si no fuera por TaB, no tendríamos Diet Coke o Coke Zero Sugar. TaB hizo su trabajo. Para continuar innovando y brindar a los consumidores las opciones que desean hoy, tenemos que tomar decisiones como esta como parte de nuestro trabajo de racionalización de la cartera ”.