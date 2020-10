Cliente se niega a dar propina a la mesera luego de que ella le recordara que usara máscara

ARDMORE, Pensilvania (NBC) – Una mesera de Pensilvania dice que le dejaron una propina después de recordarle a un cliente que usara una máscara.

Jamie Ledwith trabaja en John Henry’s Pub en Ardmore, Pensilvania. Varios carteles en el restaurante recuerdan a los clientes que deben usar una máscara debido a la pandemia de coronavirus.

Como ha hecho con los demás, Ledwith dijo que le recordó a un cliente que tenía que usar una máscara cuando no estaba sentado.

“Cuando dije: ‘¿Puedes ponerte la máscara si estás caminando por la barra’, me dijeron que se la quitaron del hombro y dijeron: ‘Bueno, sabes que no es gran cosa, de todos modos me voy a sentar ‘”, dijo Ledwith.

Más tarde, Ledwith notó el recibo del cliente. En lugar de dejar una propina por el billete de $ 23,50, simplemente escribió “Máscara”.

“No se trata de la propina de $ 5 que habría sido del 20 por ciento”, dijo Kathy Carney, propietaria de John Henry’s. “Se trata de la falta de respeto. Se trata de que trabajemos duro y es como una bofetada en la cara “.

Ledwith también estuvo de acuerdo en que no se trataba del dinero sino del mensaje que se envió.

“Ni siquiera podría decirte cuánto no me importa el dinero”, dijo. “Yo solo, ya sabes, ahora mismo, es difícil para nosotros. No quiero decirte qué hacer. Realmente no quiero decirle a ningún otro adulto qué hacer. Pero ya sabes, tengo que cumplir con sus reglas “.

Una imagen del recibo rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Desde entonces, Ledwith ha recibido apoyo y dinero.

Ledwith dice que no está enojada por lo que sucedió y no guarda rencor.

“A veces la gente tiene días malos”, dijo. “Así que tal vez tuvo un mal día. El punto más importante de todo es ser amable con cualquier persona con la que te cruces “.

