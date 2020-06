Ciudad de Lakeland considerará una orden de máscara para el lunes

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Después del primer fin de semana con pedidos de máscaras para interiores en Tampa y St Petersburg, la ciudad más grande del condado de Polk podría adoptar una medida similar para frenar la propagación del coronavirus el lunes por la mañana.

La comisión de la ciudad de Lakeland se reunirá virtualmente a las 9 am para “considerar el uso de máscaras / cubiertas faciales dentro de los límites corporativos de Lakeland”.

“La creciente preocupación expresada en nuestra reciente reunión del Grupo de trabajo de reapertura de Lakeland subrayó la necesidad de proporcionar una mayor capacidad de cumplimiento para los propietarios de negocios a través de requisitos de máscara en interiores”, dijo el alcalde de Lakeland, Bill Mutz. el sistema de salud está aún más alarmado “.

Todos en la familia Gandy se pusieron una máscara mientras caminaban por Munn Park después de cenar afuera para el Día del Padre.

“Creo que todo el personal tenía su máscara”, dijo Jason Gandy de Orlando. “En cuanto a las personas que entran y salen, no tanto”.

Scott Drake, de Valrico, le dijo a 8 On Your Side que debe usar una máscara durante la fisioterapia y cree que más municipios deberían adoptar políticas similares en medio de la pandemia.

“No quiero traer a casa algo para mis hijos y mi esposa”, dijo Drake. “Así que haré lo que tenga que hacer. Si eso significa usarlo para siempre, está bien “.

Mientras hablaba con 8 On Your Side, Drake se sintió culpable por dejar una de sus muchas cubiertas faciales en el automóvil.

“Compré algunos caseros, compré algunos comprados en la tienda y también tengo algunos temporales”, dijo.

El condado de Polk superó el domingo más de 2,000 casos confirmados de COVID-19 . Más de un tercio de ellos están en Lakeland (738).

Una mirada más cercana a los datos del Departamento de Salud muestra que la tasa de positividad para los residentes en el Condado de Polk está en aumento, con los últimos tres días siendo más del 13 por ciento.

La edad promedio para los 120 casos recientemente reportados el domingo en el condado de Polk es de 37 años.

“No he evitado que los locales hagan lo que creen que es correcto”, dijo el gobernador Ron DeSantis sobre los pedidos de máscaras durante una conferencia de prensa el sábado.

Dijo que ahora el estado está mejor en comparación con abril porque la mayoría de los floridanos recientemente infectados son adultos jóvenes que no tienen síntomas graves del virus.

Si bien el gobernador no está emitiendo una orden de máscara en todo el estado, esa es exactamente la razón por la cual el director médico de Prevención de Infecciones de Lakeland Regional Health dijo que se necesitan cubiertas faciales en este momento para reducir la propagación.

“El uso de una máscara realmente ayuda a evitar que una persona que pueda estar enferma sin saberlo se la contagie a alguien que le importa y a la comunidad en general”, dijo el Dr. Daniel Haight a 8 On Your Side. “Usar la máscara realmente ayuda a mantener la propagación baja”.

Haight recomienda usar una máscara cuando no sea posible el distanciamiento social.

Los funcionarios del condado de Polk no están considerando un mandato de máscara en este momento.

“Mientras los números están aumentando… no veo que el condado de Polk siga el ejemplo de Tampa. La gente es lo suficientemente inteligente como para tomar sus propias decisiones ”, dijo George Lindsey, comisionado del condado de Polk, a 8 On Your Side.

Se espera que el Grupo de Política de Emergencia del Condado de Hillsborough discuta una posible orden de máscara durante su reunión el lunes.

Al final de nuestra entrevista, un miembro de la familia le trajo a Drake una máscara patriótica para que se la pusiera.

“Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para estar saludables”, dijo.

