Cientos asisten a vigilia por niña de 16 años muerta en accidente de barco en el condado de Pinellas

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Cientos de personas acudieron a John’s Pass el lunes por la noche para recordar la vida de Rachel Herring, de 16 años.

Murió en un accidente de barco en el Intracoastal Waterway durante el fin de semana.

“Fue absolutamente increíble ver el impacto grande o pequeño que tuvo Rachel básicamente en nuestra comunidad”, dijo su amiga Brandi Bottger sobre la participación en la vigilia.

Los amigos compartieron un volante que mostraba una cruz que decía “Te amamos, Rachel” en el marcador del canal donde se estrelló el barco.

“Ella era simplemente un alma hermosa que literalmente nunca será olvidada”, dijo Alison Burns, una de las instructoras de baile de Herring.

Al atardecer en John’s Pass, los amigos de Herring se reunieron en el puente y arrojaron flores al agua.

La vigilia reunió a los amigos de baile de Herring y sus amigos de Osceola Fundamental High School.

Los organizadores alentaron a todos a vestirse de verde porque ese era el color favorito de Herring.

“Literalmente he visto crecer a Rachel”, dijo Bottger a 8 On Your Side. “La conozco desde que ella tenía siete años y hemos viajado a los mismos estudios cuando éramos pequeños hasta donde estábamos en el oeste de Florida”.

Burns era profesor de teatro musical de Herring en la West Florida Dance Company en Largo.

“Se la llevaron demasiado pronto y es una tragedia y ha devastado por completo a la comunidad”, dijo Burns.

Según la investigación de la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas, siete adolescentes estaban en el bote saliendo de la fiesta de Halloween en el área de Treasure Island después de la medianoche.

Los agentes dijeron que el bote golpeó un marcador de milla de metal, expulsando a todos a bordo. Nadie llevaba chaleco salvavidas.

El arenque es el único que no sobrevivió y llegó a tierra.

“Fue una mañana muy difícil ayer y todavía lo es hoy”, dijo la mamá de Bottger, Christine.

Pero la comunidad está tratando de hacer frente a esta pérdida mostrando cuánto se echará de menos a Herring.

“Ella habría sabido lo amada que era”, dijo Bottger.

8 On Your Side no nombra al conductor de barco de 16 años acusado de homicidio en barco.

Según la oficina del alguacil, no hay indicios de que estuviera bajo la influencia, pero estaba acelerando en una zona de no vigilia.