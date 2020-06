Científica de datos de Florida que fue despedida crea un nuevo tablero de COVID-19, afirma que los números estatales no cuentan la historia completa

TAMPA, Fla (WFLA) – La científica de datos despedida de Florida Rebekah Jones afirma que los números del estado no cuentan toda la historia, por lo que lanzó su propio tablero de coronavirus. Jones afirma que Florida tiene más casos positivos de COVID-19 de lo que informa el Departamento de Salud.

“Mienten sobre la cantidad de personas evaluadas, mienten”, dijo Rebekah Jones a 8 On Your Side.

A primera vista, el sitio de Jones se parece mucho al tablero del Departamento de Salud de Florida . Y no es de extrañar porque, hasta hace unas semanas, Jones fue quien ayudó a crear y actualizar el sitio estatal.

Pero mientras el estado informa actualmente aproximadamente 77,300 casos, Jones afirma que más de 85,400 personas han dado positivo por COVID-19 en Florida.

“Si obtuvo un resultado de laboratorio positivo confirmado, ya sea una prueba de anticuerpos o una prueba molecular, lo pondré allí”, dijo Jones. “Creo que la forma en que eligen usar los números es engañosa”.

Otro ejemplo es el número de muertes.

Jones dice que incluyó a las casi 100 víctimas que no tenían una dirección legal de Florida.

Ella dice que su objetivo es darles a los floridanos una instantánea clara del costo del virus.

“Literalmente son solo sus datos. Todo lo que he hecho es extraerlos, rasparlos (y) ponerlos en un formato que las personas puedan procesar fácilmente”, dijo Jones.

8 On Your Side contactó al Departamento de Salud de Florida y a la Oficina del Gobernador Ron DeSantis sobre estas acusaciones el lunes.

Nos enviaron la siguiente declaración:

“El Tablero de instrumentos de Rebekah Jones (RJ) agrega conjuntos dispares de datos sin considerar muchas de las pautas importantes utilizadas por los epidemiólogos para llegar a sus conclusiones.

Por ejemplo, el Tablero de instrumentos del Departamento de Salud (DOH) informa el total de casos utilizando el número total de individuos con resultados positivos de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Este es el método estándar de pruebas de diagnóstico para COVID-19 y los resultados de las pruebas de anticuerpos se proporcionan por separado. Sin embargo, el panel de control de RJ simplemente agrega el número total de individuos con resultados positivos de pruebas de anticuerpos al número total de individuos con pruebas de PCR positivas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las pruebas de anticuerpos generalmente no se usan o se consideran efectivas para diagnosticar casos de COVID-19 y que estos datos no se deduplican en el panel de control de RJ. En muchos casos, las personas que dan positivo para anticuerpos reciben una prueba de diagnóstico para confirmar que, de hecho, son COVID-19 positivas. El panel de control de RJ no tiene en cuenta a las personas que han recibido ambas pruebas. Esto da como resultado el doble recuento de muchos casos y un recuento total de casos artificialmente elevado.

El panel del DOH informa muertes en residentes de Florida, de acuerdo con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y evita el doble conteo de muertes en casos confirmados desde fuera de Florida.

Cuando el Departamento recibe información sobre una muerte en un caso confirmado de COVID-19 en un residente que no es de Florida, nos contactamos con las autoridades de salud pública del estado o país de residencia de la persona para asegurarnos de que las autoridades apropiadas conozcan y rastreen el caso. El panel de control de RJ incorpora muertes que no son residentes de Florida, lo cual es contrario a las recomendaciones de los CDC y crea instancias en las que se pueden informar muertes más de una vez en varios estados o países.

El panel de control de RJ informa datos estimados de recuperación de casos. Actualmente, existen múltiples formas de registrar casos recuperados y diferentes países y estados utilizan varios métodos. Algunos países y estados miden un caso como recuperado cuando una persona ha tenido COVID-19 por más de 14 días, mientras que otros confían en los datos de alta hospitalaria, ninguno de los cuales captura completamente la recuperación de la población completa con COVID-positivo. El Departamento de Salud de Florida continuará brindando información sobre hospitalizaciones y muertes para mantener al público informado sobre la amenaza del virus.

Finalmente, el Panel de DOH utiliza fuentes oficiales, como el Merlin estatal y el Sistema de Vigilancia Electrónica para las herramientas de Notificación Temprana de Epidemias Basadas en la Comunidad (ESSENCE), así como informes oficiales de agencias estatales y federales asociadas, al calcular e informar datos.

El Tablero de instrumentos de Rebekah Jones obtiene gran parte de sus datos directamente del Tablero del Departamento. El resto es autoinformado o derivado de fuentes no oficiales.

El objetivo del Departamento siempre ha sido proporcionar información precisa y confirmada sobre COVID-19 en Florida de la manera más expedita posible. Continuaremos empleando solo fuentes oficiales de información, asegurando que nuestros recursos en línea sean los más actuales y actualizados disponibles “.

El gobernador Ron DeSantis ha criticado a Jones en el pasado.

“Estaba poniendo datos en el portal que los científicos no creían que fueran datos válidos”, dijo el gobernador el mes pasado.

El gobernador DeSantis también dijo que Jones ni siquiera era un científico de datos.

Básicamente, dijo, ella era insubordinada, poco calificada y problemática.

“Ella no es la arquitecta principal de nuestro portal web”, dijo DeSantis.

Jones dice que todo lo que el gobernador DeSantis ha dicho sobre ella es falso.

“Que no soy un científico de datos o un arquitecto”, dijo Jones, “Bueno, simplemente construí todo el sitio nuevamente en un día. Así que creo que eso habla por sí mismo”.

Puede encontrar el panel oficial de coronavirus del Departamento de Salud de Florida aquí.

Puede encontrar el nuevo panel de coronavirus comunitario de Rebekah Jones aquí.

